Torneo di Mezzane, gol ed emozioni: ecco il punto sui gironi

Gol ed emozioni a non finire. Prosegue nel segno dello spettacolo la ventiduesima edizione del Torneo notturno di Mezzane. Di scena, nella frazione del comune di Calvisano, la manifestazione intitolata al patrono locale San Dionigi e allestita dai volontari della parrocchia nel ricordo dei compianti Luca Zanella, Stefano Ferrari e Giulia Ruggeri, non smette di accendere l’entusiasmo del numeroso pubblico sugli spalti.
Tra i cinque team che mettono in tasca l’accesso alla seconda fase figura la Geometra Cogoli/Bottega delle Carni/Vineria 3 miti/Azienda agricola Piazza/Lopigom che, dopo il successo all’esordio, regola anche I 2000. Netta l’affermazione (7-1) che, condita dalle triplette di Maroni e Zanazzi, consente alla seconda classificata del 2025 di guidare in solitaria il girone B.
Classifiche
La insegue a 4 punti Il brillo parlante/Birreria La Bastiglia, che ha la meglio (4-3) dell’Imp. Edile Zabaleni/Lattoneria Maccabiani, a cui non bastano Azzini, Roma e Fagoni.
Nel girone A, archiviato un inatteso ko nella serata inaugurale, la Digital Solution/Oikos Immobiliare/Bar da Cristian - campione in carica - aggiusta invece il tiro: con le doppietta di Crescini e il gol Grechi arriva il primo successo con San Francesco (4-3).
Nel gruppo comanda comunque a punteggio pieno l’Autoscuola Vigorelli, che esulta col 4-2 maturato su Coperture Ravelli, con un Zappa in gran forma (tripletta per lui). Nel girone C, poi, la leadership è una lotta tra Nord Impresa e Autotrasporti Cavallari. Certe di avanzare nel tabellone, entrambe sono reduci dai risultati positivi con Rbs Ue Srl costruzioni meccaniche/Lavanderia rinnovatrice (7-3) e Caffè Bamboo/Creeping wine (6-4), che nel prossimo scontro diretto rischiano l’eliminazione.
Per concludere la disamina, nel girone D ecco che Luma antincendi/T200 Allestimenti sale a 4 punti e celebra l’ingresso tra le migliori 12 della manifestazione grazie al 6-4 su Sb Assicurazioni/Omec, sempre al palo dopo due match.
Per le altre contendenti del quadrangolare (ossia Trattoria Orologio e Pm tinteggiature) la qualificazione è ancora da conquistare: interessante, quindi, la sfida che le vede opposte lunedì alle 20.45 alla ripresa del torneo.