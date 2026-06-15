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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della sesta serata

Due sfide anche stasera, delle quali una da dentro o fuori: la Alice Costruzioni & IMR refrattari Chiari e L'Immobiliare Castelcovati si giocano il pass. In questo contenuto lo streaming degli incontri
Marco Zanetti
47° Gran Notturno di Maclodio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
47° Gran Notturno di Maclodio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Dopo l'eliminazione di ieri patita dalla Bovisasca Milano sp trasporti/Ra saldature Cinisello Balsamo, oggi nella 47° edizione del Gran Notturno di Maclodio è tempo di salutare un'altra squadra. Nel dettaglio, una tra Alice Costruzioni & IMR refrattari Chiari e L'Immobiliare Castelcovati è costretta ad abbandonare il sogno di diventarne la «regina».

Preceduto dal torneo dei piccolini che coinvolge (match trasmesso su questa pagina in diretta dalle 20.30), lo scontro da dentro o fuori è in programma alle 21.15: qualora persistesse la parità al termine dei tempi regolamentari, si gioca un unico supplementare da 7 minuti ed eventualmente si prosegue con i tiri di rigore.
Un format, quello appena descritto, che di declina in egual modo anche per la partita che ha inizio alle 22 tra tra Vibi Elettrorecuperi Piamborno e BZ di Zanchi Luca/Bt Sollevo Ospitaletto, con una sostanziale differenza: entrambe reduci da un successo all’esordi, per chi va ko non c’è alcuna eliminazione. Nella peggiore delle ipotesi, la squadra sconfitta viene inserita nel tabellone delle perdenti e dovrà sudare le proverbiali sette camicie nei prossimi appuntamenti per salvaguardare la permanenza nella competizione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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