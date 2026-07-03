Torneo di Maclodio 2026, la diretta della serata finale

Passata la tempesta, via allo spettacolo. Annullata mercoledì per il maltempo, la serata conclusiva del 47esimo Gran Notturno di Maclodio va in scena stasera. Impreziosito dal consueto show di fuochi d’artificio, il campo dell’oratorio del paese è pronto a regalare emozioni.
Col racconto dell’appuntamento trasmesso sulle frequenze di Radio Bresciasette dalle 20 (con intrattenimento a cura di Fabrizio Valli in loco) e fruibile in streaming in questo contenuto dalle 20.30 (con le immagini della sfida dei piccoli tra Mario Rigamonti e Voluntas Brescia in apertura), c’è dunque curiosità di sapere chi conquisterà la coppa.
La sfida
E se la veterana Tecnocasa/Fc immobiliare/Bosco regio/Franzoni costruzioni Prevalle – trionfante nel 2023 e 2024 - è favorita per il tris, dalle 22 deve comunque fare i conti con la sorpresa Bz di Zanchi Luca/Bt sollevo Ospitaletto che, al suo pari, è arrivata in fondo senza ko.
Perso lo scettro ottenuto l’estate scorsa, all’Immobiliare Ml Castrezzato non resta che puntare al terzo posto nella finalina delle 21.15. Di fronte Lleshaj e soci trovano però un Caffè Ambrosia/Pologlass/Sottotiro Lograto che ha una ragione in più per non fallire: il bomber Carmine Marrazzo si è infatti reso disponibile a sposarne la causa e chiudere così definitivamente la carriera da calciatore, prima di dedicarsi in toto al Rodengo Saiano di cui è diventato presidente. E, con un cv da vincente, a Carminator – si sa – non piace perdere.