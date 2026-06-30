Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della sedicesima serata

I campioni in carica di Utr non sbagliano ed ipotecano la qualificazione; buona la prima anche per Scalvenzi e Nova Sider Forgital. Questo l’esito dei primi tre quarti di finale di andata (l’ultimo, domani sera alle 20.45 tra Fop e Ceresa) della 46esima edizione del notturno di Polpenazze.
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Nel primo match della serata si affrontano Franzoni costruzioni/Officine meccaniche Bergomi/ Studio Frugoni e Scalvenzi/Costruzioni speciali bresciane. I primi partono forte e sbloccano subito il punteggio con Matteo Ghisalberti (7’). La reazione della Scalvenzi è veemente: Daniel Jakimovski pareggia i conti all’8’, poi Leonardo Tambussi mette la firma sul sorpasso al 15’. Nel recupero del primo tempo Alessandro Minasola realizza la terza rete, mentre ad inizio ripresa Filippo Boccenti fa 4-1. Al 10’ Ghisalberti accorcia: finisce 4-2 per la Scalvenzi, che nella gara di ritorno di domani (ore 21.25) dovrà difendere i due gol di vantaggio per accedere alla semifinale.
A seguire i campioni in carica di Utr/Risposta serramenti/Pressfinmetal/Arici costruzioni/Guarnimed/Bival battono senza problemi Comipont/Realvalverde/As29. La regina del 2025 si porta subito sul 4-0 grazie ad Alberto Maroni (2’), Gonzalo Martinez (5’), Stefano Apollonio (8’) e Gabriele Scidone (10’). Sussulto d’orgoglio per Comipont, che accorcia all’11’ con Nicola Lancini. Poi però Utr torna a macinare gol: nella prima frazione vanno ancora a segno Filippo Guerini (12’ e 13’) e Martinez (14’), per il 7-1. Nella ripresa Comipont timbra il cartellino tre volte, con Daniele Pozzoni (6’ e 7’) e Daniele Viscardi (13’), mentre Martinez segna ancora una volta (12’), firmando la tripletta: finisce così 8-4 per Utr, che domani alle 22.05 avrà quattro gol da difendere.
Infine si disputa anche il quarto di andata tra Nova sider forgital e New for/Agro comp/Party time/ Cm consulting/Viro steak restaurant Milano. New For sblocca al 12’ con Nicolò Lauricella, ma gli avversari reagiscono e ribaltano il punteggio grazie a Raffaele Alcibiade (15’ pt), Federico Peli (3’ st) e Modou Diop (8’ st). Finisce 3-1: sabato alle 21.25 il ritorno.