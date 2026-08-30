Sirmione: Prima categoria da vivere con meno patemi rispetto al passato

Avvolti dall’incantevole cornice dell’amato lago di Garda sullo sfondo, giocatori e dirigenza del Sirmione si sono dati appuntamento alla spiaggia Brema per presentarsi in vista della nuova stagione da affrontare ancora in Prima categoria. Un’autentica cartolina, quella scattata nell’occasione insieme al team Juniores, che si spera possa essere archiviata al termine del campionato con meno patemi rispetto al recente passato.
Obiettivo
«Cerchiamo stavolta di non raggiungere la salvezza col fiatone, al fotofinish, come l’anno scorso», è l’invito del presidente Ernesto Caliari, il quale sottolinea un aspetto che gli sta particolarmente a cuore. «Siamo riusciti ad avere tanti ragazzi del paese in rosa – osserva -. Dopo averli visti scappare altrove in passato, per noi questo è un grande orgoglio».
E con il plauso dell’Amministrazione comunale per voce del vice sindaco Maurizio Ferrari, l’attuale fotografia è frutto di un lavoro di rinnovamento: «È stata una lunga estate ricca di cambiamenti – afferma al proposito il direttore sportivo Alberto Grigoletto – in cui abbiamo lavorato in silenzio e senza menzionare obiettivi precisi di classifica: ho fiducia in quanto costruito».
Gioventù
Scorrendo allora i dettagli del gruppo, spicca la nutrita presenza di giovani del Duemila, molti dei quali – 18 per la precisione – sono cresciuti nel vivaio del club gardesano o in quelli di Vighenzi e Bsv Garda, con cui è in essere una solida collaborazione.
A costoro si aggiungono poi pochi veterani, tra cui il capitano Emanuele Papa (’97), autentica bandiera del team. «Ci sono le carte in regola per fare bene», insiste il diesse.
Ne è convinto anche il tecnico Fabrizio Stridi, pronto ad un’avventura per lui completamente inedita: «Reduce da un triennio nel ruolo di vice allenatore di Davide Bersi al Breno in serie D, mi approccio a qualcosa di nuovo e diverso – ammette –. Facendo tesoro delle competenze acquisite e forte dell’aiuto che può darmi Mauro Rosin all’interno dello staff (con cui ha condiviso già esperienze in terra camuna, ndr), sento che è giunto il momento di mettermi alla guida in panchina. La Prima categoria? Devo entrare bene nel contesto. Per ora sono rimasto coinvolto dall’entusiasmo dell’ambiente Sirmione, che mi ha accolto benissimo. Sento di essere in un’isola felice».
«Con la promozione, cena offerta», promettono i titolari del Brema Beach Bar.
Organigramma e rosa
Presidente: Ernesto Caliari.
Direttore sportivo: Alberto Grigoletto.
Allenatore: Fabrizio Stridi.
Vice allenatore: Massimiliano Maffia.
Preparatore dei portieri: Mauro Rosin.
Preparatore atletico: Andrea Migliorini.
Dirigenti: Ivano Signori, Ercole Brighenti.
Massoterapista: Chiara Lorini.
Portieri: Sebastiano Pellegri (2006, Castellana), Matteo Zoffi (2003, Peschiera).
Difensori: Francesco Maffia (2005), Omar Biazzi (2005), Samuel Lima (2006), Matteo Diodato (2000, Bagnolese), Riccardo Baccolo (2007, Bsv Garda), Ernid Dragoti (2007, Bsv Garda), Diego Cagliari (2007), Matteo Maccagnola (2006), Ludovico Bersi (2005, Calcinato).
Centrocampisti: Luca Brunelli (2000), Sebastiano Malacrida (2006), Giacomo Girardello (2001), Alessandro Iossa (2001), Cristian Bignotti (2001, Remedello), Emanuele Papa (1997), Martin Russo (2000), Mattia Bernardelli (2007, Bsv Garda).
Attaccanti: Giovanni Napoleoni (2005, Calcinatello), Pietro Girardello (2007), Alessandro Chiappini (2005, Roè Volciano), Daniele Buzzacchero (1992, La Piccola Atene).