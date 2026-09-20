Prima, storica vittoria in serie D per la Pavonese

Prima vittoria in serie D per la Pavonese. In Interregionale è una giornata in qualche modo storica per i bassaioli che sconfiggono 3-2 la Tritium di Matteo Serafini; mastica amaro il Palazzolo battuto in casa dal Nibbiano&Valtidone, recrimina anche il Rovato raggiunto all’ultimo dal Leon.
Che cuore
La Pavonese vince tre volte la stessa gara. Contro l’altra neopromossa, i rossoneri vanno tre volte avanti con i gol di Secli, Andreoli (2-1 a fine primo tempo) e Bettegazzi: l’ultimo allungo è quello buono, perché i milanesi non replicano più. Dopo il pari nell’infrasettimanale, la Pavonese di Ennio Beccalossi sale così a quota 4.
Rovato, che beffa
Dura solo un tempo la speranza del Rovato di ottenere il primo successo. Uberti e Randazzo portano i franciacortini sul 2-0 all’intervallo, ma nella ripresa il Leon risorge con Bolis e Bonseri: per la squadra di Maurizio Terletti secondo pari consecutivo, stavolta carico di rimpianto.
Palazzolo frena
Si ferma dopo due vittorie la corsa del Palazzolo, battuto di misura in casa dalla matricola terribile Nibbiano&Valtidone, prima a pieni punti: è l’ex monteclarense Filiciotto a far volare i piacentini al Comunale palazzolese.