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Prima, storica vittoria in serie D per la Pavonese

Bassaioli vincenti 3-2 con la Tritium, Rovato ripreso all’ultimo dal Leon, Palazzolo sconfitto in casa dal Nibbiano&Valtidone
Secli ha segnato uno dei tre gol della Pavonese - Foto Instagram © www.giornaledibrescia.it
Secli ha segnato uno dei tre gol della Pavonese - Foto Instagram © www.giornaledibrescia.it

Prima vittoria in serie D per la Pavonese. In Interregionale è una giornata in qualche modo storica per i bassaioli che sconfiggono 3-2 la Tritium di Matteo Serafini; mastica amaro il Palazzolo battuto in casa dal Nibbiano&Valtidone, recrimina anche il Rovato raggiunto all’ultimo dal Leon.

Che cuore

La Pavonese vince tre volte la stessa gara. Contro l’altra neopromossa, i rossoneri vanno tre volte avanti con i gol di Secli, Andreoli (2-1 a fine primo tempo) e Bettegazzi: l’ultimo allungo è quello buono, perché i milanesi non replicano più. Dopo il pari nell’infrasettimanale, la Pavonese di Ennio Beccalossi sale così a quota 4.

Rovato, che beffa

Dura solo un tempo la speranza del Rovato di ottenere il primo successo. Uberti e Randazzo portano i franciacortini sul 2-0 all’intervallo, ma nella ripresa il Leon risorge con Bolis e Bonseri: per la squadra di Maurizio Terletti secondo pari consecutivo, stavolta carico di rimpianto.

Palazzolo frena

Si ferma dopo due vittorie la corsa del Palazzolo, battuto di misura in casa dalla matricola terribile Nibbiano&Valtidone, prima a pieni punti: è l’ex monteclarense Filiciotto a far volare i piacentini al Comunale palazzolese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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PavoneseRovato calcioPro PalazzoloSerie D
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