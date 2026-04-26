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Serie D: Breno evita la retrocessione diretta, Rovato Vertovese in palla

Gianluca Magro
Sconfitta la Pro Palazzolo, che a una giornata dalla fine della stagione regolare dovrà difendere la quinta piazza dagli attacchi di Cittadella Vis Modena e Pro Sesto
Salvatore Papa: suo il gol del 2-2 del Breno - Foto Newreporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it
Salvatore Papa: suo il gol del 2-2 del Breno - Foto Newreporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it
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Una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Si chiude così la penultima giornata per le altre formazioni di serie D, impegnate tra girone B e girone D. Due a due in rimonta del Breno, ko di misura della Pro Palazzolo sul campo del Cittadella Vis Modena, netto successo 2-0 del Rovato Vertovese sul Sangiuliano City.

Girone B

Il Breno impatta 2-2 nello scontro diretto in trasferta contro la Varesina. Camuni che vanno al riposo avanti 1-0 grazie alla rete di Castelli, padroni di casa che ribaltano il match con Costantino e Manicone, pareggio degli ospiti a un quarto d’ora dalla fine con Papa.

Breno che col punto guadagnato evita la retrocessione diretta e domenica prossima in casa contro il Villa Valle cercherà i tre punti per sperare nella miglior posizione nei play out.

Girone D

La rete di Arrondini dopo dieci minuti condanna alla sconfitta la Pro Palazzolo, superata dal Cittadella Vis Modena. Ultimi 90 minuti in cui i franciacortini, padroni del loro destino nella corsa play off con 56 punti, dovranno difendere la quinta piazza in casa contro il Tropical Coriano, respingendo gli attacchi dello stesso Cittadella Vis Modena e della Pro Sesto che sono a quota 55.

I play off non possono più essere un traguardo del Rovato Vertovese, ma nonostante ciò il successo in casa contro il Sangiuliano City conferma la bontà del gruppo di Belotti, autore di un campionato di altissimo livello. Scidone e Pelamatti chiudono la pratica nei primi 11 minuti, oltre la metà della ripresa Offredi para un rigore e così l’ultimo match casalingo diventa una festa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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