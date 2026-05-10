Serie D: il Breno perde i play out col Pavia e retrocede in Eccellenza

Dopo sette anni il Breno deve dire addio alla serie D . I camuni perdono 1-0 al Tassara il play out contro il Pavia e retrocedono così in Eccellenza. A salvarsi è quindi la squadra allenata dal bresciano Antonio Filippini , arrivato in corsa e autore di un’autentica impresa.

Il Breno, giocando in casa, aveva anche la possibilità di pareggiare e di sfruttare così il fattore campo: a condannare la squadra di Bersi è stato invece il calcio di rigore al minuto 70 trasformato da Poesio, decretato dopo che l’arbitro Barbetti aveva ravvisato un intervento falloso del portiere Delvecchio su Quaggio.

Il forcing del Breno non produce effetti, poi nel recupero un intervento in area sul camuno Senatore non induce il direttore di gara a fischiare il penalty. Resta tanto rammarico in casa Breno per una stagione nata male e finita peggio.