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Serie D: il Breno perde i play out col Pavia e retrocede in Eccellenza

Non basta ai camuni la carica del Tassara: grazie al rigore di Poesio fa festa la squadra di Antonio Filippini. La Pro Palazzolo saluta i play off, battuta 3-2 in trasferta dal Lentigione. Parte bene invece la Poule Scudetto del Desenzano: vittoria 2-0 a Roma contro l’Ostiamare
Gianluca Magro
Serie D: le immagini di Breno-Pavia
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Serie D: le immagini di Breno-Pavia

Dopo sette anni il Breno deve dire addio alla serie D. I camuni perdono 1-0 al Tassara il play out contro il Pavia e retrocedono così in Eccellenza. A salvarsi è quindi la squadra allenata dal bresciano Antonio Filippini, arrivato in corsa e autore di un’autentica impresa.

Il Breno, giocando in casa, aveva anche la possibilità di pareggiare e di sfruttare così il fattore campo: a condannare la squadra di Bersi è stato invece il calcio di rigore al minuto 70 trasformato da Poesio, decretato dopo che l’arbitro Barbetti aveva ravvisato un intervento falloso del portiere Delvecchio su Quaggio.
Il forcing del Breno non produce effetti, poi nel recupero un intervento in area sul camuno Senatore non induce il direttore di gara a fischiare il penalty. Resta tanto rammarico in casa Breno per una stagione nata male e finita peggio.

Le altre bresciane

La Pro Palazzolo dice addio ai play off di serie D, sconfitta in trasferta 3-2 dal Lentigione. Bresciani due volte avanti prima con Minessi (0-1) poi con Capone (1-2), ma la rimonta dei padroni di casa costringe i franciacortini alla sconfitta.

Parte invece bene la Poule Scudetto di serie D del Desenzano, che si impone 2-0 a Roma sul campo dell’Ostiamare. In rete vanno Antonelli su rigore in avvio e capitan Gori nel recupero. Gardesani in campo domenica al Tre Stelle contro il Grosseto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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