Desenzano in C, il bomber arancio l’amuleto del tecnico-scrittore Gaburro

Il segreto del Desenzano promosso in serie C per la prima volta nella storia? Il piumino arancio di Marco Gaburro . Buona parte dei tecnici hanno i loro riti scaramantici e non c’era da sorprendersi che pure il veronese, allenatore realmente fuori dagli schemi, amasse attaccarsi ad un amuleto, più che ad un modulo fisso.

Del resto, quella del condottiero del Desenzano in panchina è veramente una storia non comune. Classe 1973, veronese di Pescantina, iniziò ad allenare per caso nel 1992 quando il ds del paese lo vide insegnare calcio ai ragazzini del grest. Nel 2001 è diventato il più giovane tecnico italiano nei professionisti dopo aver condotto in C la Poggese, alla carriera da allenatore ha sempre affiancato quella di scrittore dando alle stampe più di un volume sul calcio. Non solo di tattica e metodologia, ma anche un romanzo (Aridità, 2012) in cui le storie di tre giocatori di diversi continenti si intrecciano in una riflessione sui valori del mondo.