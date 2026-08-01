Seconda, il Valgobbia guarda alla parte sinistra della classifica

Vedere lo spettro di un ritorno immediato in Terza categoria e tornare in vita grazie ad uno strepitoso finale di campionato che è valso la permanenza in Seconda. L’Ac Valgobbia non vuol più correre il rischio di ritrovarsi ad un passo dal baratro e così il direttore sportivo Gabriele Mori, su istruzioni della società e dell’allenatore Maurizio Piccaluga, tra gli artefici del miracoloso recupero, ha immesso in organico giocatori di categoria anche superiore per portare a compimento una stagione 2026-2027 di soddisfazioni, anche se il presidente Carlo Bonardi pretenderebbe dai suoi sempre il massimo. «Vincere sul campo è troppo bello per non provarci sempre. Io voglio che la squadra parta ogni volta con questo obiettivo».
Prudenza
Più prudente il tecnico Piccaluga, che si dice soddisfatto della squadra messa a disposizione e ringrazia la società per la conferma. «Vorrei che i ragazzi ricambiassero l’impegno e la passione che ci mettono tutti i nostri dirigenti. Lo scorso anno si è creata una buona base, con l’innesto di alcuni giocatori di buon livello possiamo sicuramente evitare i patemi della passata stagione e puntare a restare stabilmente nella parte sinistra della classifica».
I neo acquisti rispondono al nome di Berrini (Roncadelle), Manconi (Uso United), Kone (Odolo), Taboni (Concesio), Marchesin (Voluntas Montichiari) e Seneci (Real Dor). Gli sponsor hanno dato fiducia alla società riconoscendo i valori che porta avanti il gruppo guidato da Carlo Bonardi ed Enrico Pellegrini. Dalla nuova stagione l’Ac Valgobbia giocherà le sue partite casalinghe la domenica alle ore 17.30. Non mancherà come sempre il sostegno di un tifo appassionato.
Organigramma
Presidente: Carlo Bonardi
Allenatore: Maurizio Piccaluga
La rosa
Portieri: David Belleri (1996), Daniel Maris (2005), Giorgio Vivenzi (1986).
Difensori: Nicolò Berrini (2001), Matteo Bugatti (2004), Luca Cabassi (2002), Mattia Ettori (2002), Paolo Garbelli (1999), Andrea Gnali (2002), Alessandro Guerra (1998), Ismail Kone (1998), Matteo Manconi (2006), Davide Pellicardi (2004).
Centrocampisti: Nicholas Bugatti (2006), Davide Franchini (2002), Michele Gambera (2003), Alessandro Lugli (2004), Andrea Marchesin (2003), Riccardo Taboni (2000).
Attaccanti: Ilir Daka (1990), Leonardo Dusi (2004), Filippo Lanza (2005), Giovanni Pavoni (2001), Giorgio Pé (2000), Mattia Polotti (2001), Marco Seneci (1995).