Seconda, il Gussago riparte dopo la retrocessione con i giovani in prima linea

Parola d’ordine: ripartenza. Dopo la retrocessione in Seconda categoria, il Gussago volta pagina affidandosi a una squadra profondamente rinnovata e, soprattutto, a un progetto che continua a puntare sui giovani cresciuti in casa. Un percorso che rappresenta ormai una precisa scelta societaria e che negli anni ha portato diversi ragazzi del vivaio a raggiungere anche categorie professionistiche. «Vogliamo favorire una crescita costante dei giovani fino al loro inserimento in prima squadra», ha spiegato il presidente Renzo Gaffurini durante la presentazione della squadra tenutasi alla cantina Manèga di Gussago, sottolineando come nella nuova rosa ci siano numerosi elementi cresciuti nel settore giovanile, chiamati a essere protagonisti e non semplici comprimari. A loro si aggiungono anche sei innesti provenienti da altre squadre. Un lavoro recentemente premiato anche dall'accordo con l’Union Brescia, che ha scelto il Gussago come Centro di formazione. Nel segno della continuità la nomina a direttore sportivo di Francesco Benaglia, cresciuto nel vivaio, per anni capitano della prima squadra e ora costretto a lasciare il campo dopo una serie di infortuni. «Sono contento di rimanere nel mondo del calcio e all’interno di una società che conosco bene e che ringrazio», ha detto. La panchina è stata invece affidata a Matteo Riviera, al rientro dopo due anni di stop: «Sono contento di tornare e di misurarmi con questo progetto. Abbiamo un gruppo motivato e le carte in regola per giocarcela con tutti, ma è troppo presto per porci obiettivi». Resta il problema delle strutture. Anche quest’anno il Gussago disputerà le gare interne alla Badia, viste le condizioni del campo del Corcione. Gaffurini ha rilanciato il tema degli interventi attesi, mentre il sindaco Giovanni Coccoli ha assicurato che il progetto per il nuovo terreno di gioco procede: «A fine stagione, se non sarà partito, verrò a metterci la faccia». Ora la parola passa al campo.
Organigramma
Presidente: Renzo Gaffurini
Allenatore: Matteo Riviera
La rosa
Portieri: Ivan Zadra (2004), Murilo Cesar Bandeira (2009).
Difensori: Singouangue Amichia (1993, Borgosatollo), Pietro Co’ (2008), Davide Codenotti (2007), Niccolò Damioli (2000, San Michele), Nicola Insardà (2006), Filippo Medeghini (2006), Alessandro Menassi (2007), Alessandro Zanini (2006).
Centrocampisti: Mattia Bertelli (2007), Marco Gaffurini (2003), Hampton Tuot Kossigbo (1998, Primavera Stagno), Luca Manessi (2006), Luca Mineni (2008), Cristian Vanoglio (2006), Lorenzo Zamboni (2005).
Attaccanti: Mattia Gaffurini (2000), Alberto Mazzocchi (2005), Nicolò Murgia (2008), Eric Jr Neuville (1998, Primavera Stagno), Essien Frank Owusu (2001, Montirone), Ermin Telalovic (2006, Pro Palazzolo).