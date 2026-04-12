In serie D il Desenzano vince di misura e mantiene la vetta

Il Desenzano fa un altro passo verso la serie C. Nella 31esima giornata di serie D i gardesani battono di misura il Sasso Marconi e mantengono la vetta del girone D. Nello stesso gruppo successo e aggancio ai play off per la Pro Palazzolo, mentre il Rovato Vertovese coglie un buon pari esterno. Sconfitta che pesa, invece, per il Breno.

Desenzano, decide Baraye

Una rete del senegalese Yves Baraye al 17’ fa felice Marco Gaburro: col successo sul Sasso Marconi i benacensi restano in testa a tre giornata dalla fine. Il Lentigione batte il fanalino Tuttocuoio con lo stesso risultato e rimane a -1, perde terreno e finisce a -3 la Pistoiese che viene bloccata sul pari senza reti dalla Pro Sesto.

Palazzolo, sorpasso al quinto posto

Del risultato di Sesto si giova anche la Pro Palazzolo, che grazie al solito Minessi sconfigge nella Bergamasca la Trevigliese ed effettua il sorpasso entrando in zona play off.

Rovato Vertovese senza gol

Resta senza reti, ma è un buon pari quello che coglie a Modena con il Cittadella Vis il Rovato Vertovese: i play off si allontanano (4 lunghezze) ma il percorso della matricola rimane di valore.

Breno non si piega

La salvezza diretta è quasi una chimera, ora il Breno deve pensare a chiudere col miglior piazzamento play out. Ma in casa del Real Calepina il pareggio in rimonta (rete di Bigolin nel finale) è un segnale di vitalità per l’undici di Bersi, anche se i bergamaschi restando a +6 si sono quasi garantiti la permanenza in categoria senza passare dagli spareggi.