La Quinzanese decisa a far rotta sui play off

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno l’AC Quinzanese ha ufficialmente aperto la nuova stagione con una serata conviviale organizzata alla Trattoria Fossette. Il Diesse Sergio Benedettini non nasconde le ambizioni dei biancorossi: «Obiettivo è quello di fare un ulteriore passo in avanti. Il girone di Seconda categoria in cui siamo inseriti è tra i più competitivi della provincia di Brescia. Non amo sbilanciarmi, ma ho delle buonissime sensazioni e molta fiducia nel fatto che i nuovi innesti possano aiutarci a migliorare ancora. Sarà una stagione difficile, ma abbiamo allestito una rosa in grado di puntare ai play off, al netto della volatilità del calcio. I presupposti per ben figurare ci sono tutti e credo che lavorando bene potremo toglierci delle belle soddisfazioni».
Il punto sul mercato
A proposito dei nuovi arrivi, Benedettini si sofferma in particolare sull’estremo difensore Simone Alberti, arrivato dall’Atletico Offlaga: «È un giocatore di categoria superiore, in grado di garantirti 10 punti in più. L’abbiamo contattato con largo anticipo e lui ci ha dato la sua disponibilità. Poi, nonostante le numerose offerte ha mantenuto la parola data, e questo gli fa onore». Parole di elogio anche per gli altri neo acquisti: il portiere Andrea Masotti, il difensore Andrea Bertoni, i centrocampisti Harouna Bara, Matteo Bettoni e Alberto Molinari (in prova dall’Orceana), gli attaccanti Daniel Bandera (figlio d’arte del mitico Keegan) William Ngainbou e Cristian Tinti, anche lui in prova dall’Orceana.
In panchina si riparte da una certezza
Confermatissimo è mister Francesco Vincenzi, da due anni e mezzo saldamente alla guida della squadra: «Ho a disposizione ragazzi bravi e intelligenti. Tutti i giocatori si devono guadagnare il posto dando il massimo in allenamento e in partita. Quest’anno mi aspetto una crescita ulteriore da parte del gruppo».
Battute finali per il neo presidente, Pierluigi Togni, un veterano che da anni accompagna la Quinzanese: «Sono qui da più di vent’anni e, dopo un breve stop sono tornato. Il mio lavoro mi impegna molto ma per questa società il tempo lo trovo sempre perché è composta da persone stupende».
Organigramma e rosa
Presidente: Pierluigi Togni
Vice presidente: Gianfausto Blesio
Resp. prima squadra: Francesco Olivari
Direttore sportivo: Sergio Benedettini
Direttore generale: Mauro Girelli
Resp. settore giovanile: Marco Bonatelli
Allenatore: Francesco Vincenzi
Vice allenatore: Cristian Magri
Aiuto allenatore: Andrea Barbieri
Preparatore portieri: Giovanni Filippini
Massaggiatore: Giuseppe Zanetti
Portieri: Simone Alberti (’93 – Atl. Offlaga), Andrea Masotti (’97 – Atl. Offlaga).
Difensori: Andrea Bertoni (’95 Atl Offlaga), Walter Brignani (’93), Mattia Brunetti (’99), Marco Delpero (’06), Luca Ferrari (’96), Stefano Ferrari (’03), Giovanni Gandaglia (’89), Maicol Mazza (’88), Angelo Rubetti (’97), Andrea Varisco (’94).
Centrocampisti: Harouna Bara (’94 – Azzano Mella), Matteo Bettoni (’06 – Pol. Verolavecchia), Andrea Boldrini (’05), Mattia Bosio (’98), Stefano Cossetti (’00), Matteo Delpero (’02), Luca Romano (’93), Alberto Molinari (’07 – Orceana).
Attaccanti: Daniel Bandera (’99 – Pol. Verolavecchia), Gian Luca Canipari (’93), Riccardo Girelli (’92), William Ngainbou (’05 – Real Leno), Cristian Tinti (’07 – Orceana).