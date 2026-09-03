Promozione, il Vobarno adesso vuole salire

Alzare l’asticella per mettere nel mirino l’Eccellenza. Dopo aver chiuso al quinto posto lo scorso campionato di Promozione, il Vobarno punta a recitare un ruolo da protagonista, lottando fino alla fine per le primissime posizioni della classifica. Qualche mese fa il San Pancrazio, che vinse il campionato, concluse a +15 sui valsabbini: l’obiettivo di quest’anno è quello di accorciare il gap sulla vetta.
Lo conferma il presidente Mario Butturini, uomo di poche parole, ma sempre chiare ed inequivocabili: «Dopo tanti anni in Eccellenza – afferma il patròn dei vobarnesi –, nel 2022-2023 siamo retrocessi in Promozione. Negli ultimi tre campionati ce la siamo giocata con le avversarie, ma per un motivo o per l’altro ci è sempre mancato qualcosa. Parlando dell’ultima stagione, siamo stati un po’ penalizzati dagli infortuni di Magri, Rassega e Cesaroni. Li abbiamo confermati e li consideriamo i primi veri acquisti di questo campionato. L’organico per noi è molto competitivo: sappiamo che il girone è difficile, ma secondo me potremo dire la nostra. L’allenatore? Confermato Ivan Guerra. Ormai è un uomo della società e abbiamo piena fiducia in lui».
Il mercato
Per quanto riguarda il mercato, sono nove i volti nuovi: i portieri James Chiarini (2004, Team Out) e Giuseppe D’Aniello (2008, Bsv Garda); i difensori Francesco Sabatucci (1991, Sporting Chiari), Alessandro Arici (2007, Lumezzane) ed Hamid Ez Zaki (2002, Castenedolese); i centrocampisti Papa Dadson (1990, Sporting Chiari), Filippo Orlandini (2001, Asola) e Filippo Ligasacchi (2007, Odolo); l’attaccante Giacomo Zani (2004, Sporting Chiari).
Soddisfazione
Dalla Juniores sono stati invece aggregati quattro giocatori nati nel 2008: Mattia Apollonio, Jacopo Rivadossi, Roberto Garbellini e Federico Piras. Soddisfatto il tecnico Guerra: «Abbiamo lavorato bene quest’estate, inserendo in rosa giocatori di esperienza come Sabatucci, Papa Dadson e Orlandini. In più c’è il rientrante Magri, che quest’anno può essere fondamentale per noi. Il gruppo di giovani che abbiamo confermato ha un anno di esperienza in più, di conseguenza pensiamo di poter disputare un buon campionato. Detto questo, il girone è molto agguerrito, perché ci sono tante ottime squadre. Noi dobbiamo provare a rimanere fin da subito nelle prime cinque posizioni, partendo con il piede giusto».
Organigramma
Presidente: Mario Butturini
Direttore sportivo: Andreino Bignotti
Allenatore: Ivan Guerra
La rosa
Portieri: James Chiarini (2004, Team Out), Giuseppe D’Aniello (2008, Bsv Garda), Edoardo Tognazzi (1997).
Difensori: Alessandro Arici (2007, Lumezzane), Hamid Ez Zaki (2002, Castenedolese), Giulio Magri (2001), Gabriele Pizzoni (2004), Francesco Sabatucci (1991, Sporting Chiari), Graziano Tocco (2007), Bruno Van der Waart (2005), Mattia Apollonio (2008, Juniores).
Centrocampisti: Lorenzo Cesaroni (2004), Mattia Contrasto (2006), Papa Dadson (1990, Sporting Chiari), Muthomi Ferri (2006), Filippo Ligasacchi (2007, Odolo), Filippo Orlandini (2001, Asola), Matteo Rassega (2002), Giacomo Resinelli (2005), Lorenzo Treccani (2000), Jacopo Rivadossi (2008, Juniores).
Attaccanti: Riccardo Canciani (2002), Jonathan Porro (2001), Giacomo Zani (2004, Sporting Chiari), Roberto Garbellini (2008, Juniores), Federico Piras (2008, Juniores).