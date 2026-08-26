Promozione, Bagnolese: impegno, talento e grinta

Dopo aver archiviato la stagione sportiva 2025-2026, che ha regalato un salto di categoria sofferto con una promozione ufficializzata solo venti giorni fa, per la Bagnolese è già tempo di fare sul serio. Sette confermati, diciannove volti nuovi: una vera e propria rivoluzione che palesa l’obiettivo fissato dalla società. «Vogliamo cercare di mantenere la Promozione - spiega il presidente Andrea Bonazza -. Sarà una stagione molto più difficile, perché la categoria è superiore: ci vorranno più impegno, più talento e più grinta».
Il presidente si dice soddisfatto del progetto neroverde, che ha visto la squadra bassaiola approdare in Promozione dopo un solo anno di lavoro. «All’inizio non ci speravamo, ma ci ambivamo: ci eravamo dati tre anni per salire, invece alla prima stagione abbiamo compiuto forse un miracolo – afferma -. Ora però è tempo di guardare avanti: ringrazio direttore sportivo e direttore generale per aver scovato talenti che ci possono aiutare a fare un buon lavoro. Mi auguro un anno con zero rimpianti e tante soddisfazioni».
Il diesse Federico Brocchi parla degli ingredienti chiave per affrontare la categoria superiore: «Umiltà, ma anche tanta fame. Sono convinto ci siano i mezzi per poter ben figurare, ma non basta essere forti sulla carta. Servono impegno costante e soprattutto un gruppo unito, che secondo me è stato il fattore determinante dello scorso anno». Un pensiero speciale anche per Diego Gonzini, collaboratore della Bagnolese, scomparso all’inizio dell’estate: «Come gli altri volontari, ha sempre dato tutto per noi - aggiunge Brocchi -. Sarà il nostro più grande tifoso». Anche l’allenatore, Luca Bussi, si unisce al ricordo: «È mancato prima della nostra promozione, è ovvio che abbiamo qualcosa in più da dare anche per lui. Siamo stati promossi per merito, ora dobbiamo consolidare la categoria. Se siamo bravi ad anticipare il tutto e arrivare prima alla salvezza, allora si andrà a puntare qualcos’altro. Ma come prima cosa, dobbiamo diventare un gruppo forte, perché è l'unica strada per vincere e fare bene».
La Bagnolese è al lavoro da lunedì 17 agosto e ha già affrontato un primo test a Sirmione, sabato 22. Ora è in programma una seconda amichevole, in casa contro il Rezzato, sabato 29 agosto, per mettere minuti nelle gambe in vista del doppio incontro contro il Vobarno: il primo valido per l’esordio in Coppa Italia, il 6 settembre a Bagnolo Mella; il secondo, la domenica successiva, in Valle Sabbia, per il debutto ufficiale in campionato.
Organigramma
Presidente: Andrea Bonazza
Direttore Sportivo: Federico Brocchi
Allenatore: Luca Bussi
La rosa
Portieri: Francesco Orlandini (1998, da Sirmione), Giorgio Muchetti (2006, dal Castelcovati), Nicola Giannini (2007, dall’Orsa Iseo)
Difensori: Richard Amoo (2001, dal FOcS), Mattia Broli (1994), Giovanmaria Cella (1989), Arcangelo Compagnone (2007, dal Carpenedolo), Andrea Cristinelli (2006, dal Valcalepio), Giovanni Ebenestelli (2007, dalla Virtus Aurora Travagliato), Michele Gregorio (2000, dalla Verolese), Simone Mari (2002), Nicolò Scarsetti (2006, dalla Soncinese)
Centrocampisti: Filippo Brunati (1996), Lorenzo Canesi (2008, dalla Verolese), Gianluca Giovinetti (1994, dal CazzagoBornato), Marco Grechi (1996), Marco Pasinetti (1994, dal Castelcovati), Simone Raccagni (2003, dal CazzagoBornato), Luca Vianelli (2008, dalla Juniores), Emanuele Zanola (2006)
Attaccanti: Alessandro Bertazzoli (1988, dallo Sporting Chiari), Vincenzo Esposito (2007, dal Carpenedolo), Bilal Karbouche (2006, dalla Verolese), Federico Sala (1995, dall’Unitas Coccaglio), Luca Signorini (2000, dal Valtrompia), Daniele Tanghetti (1999)