Prima categoria, il Ghedi non si adagia sugli allori e pensa a salvarsi

«Non si vive di solo ricordi». Incrociando gli sguardi dei presenti allo Skyline Cafè, è chiaro che nel Ghedi c’è la consapevolezza di aver compiuto un’impresa con il recente successo nel girone E di Seconda categoria. Ma non bisogna adagiarsi sugli allori. In atleti e dirigenti prevale insomma il senso di realtà: urge prepararsi al meglio per l’avventura in Prima categoria, che il club del presidente Rubes riabbraccia dopo 10 anni.
«L’ho vissuta qui nella mia ultima stagione da giocatore e sono felice di approcciarla oggi nella veste di direttore sportivo - riflette Mattia Losio -. Con la società pensiamo di aver allestito un gruppo all’altezza di quel che verrà. In sostanza, aggiungendo poche pedine, abbiamo confermato quasi interamente la rosa del 2025-2026 che, crediamo, abbia le carte in regole per centrare una tranquilla salvezza.
Nel mentre la piazza, con un lavoro di ristrutturazione interna, sta tornando ad avere l’appeal che aveva un tempo sul territorio. E di ciò non possiamo che essere felici». Rimanendo comunque con il focus sulla prima squadra, «ho lasciato i ragazzi con il naturale entusiasmo per il meritato trionfo in campionato e li ritrovo con voglia di lavorare per migliorarsi: i margini in tal senso ci sono. Obiettivi? Quando sono arrivato tre anni fa ci eravamo prefissati di centrare il salto e spiccare il volo con un programma triennale: abbiamo anticipato leggermente i tempi. Vogliamo mantenere la categoria che ci siamo conquistati lottando sul campo».
Organigramma
Presidente: Simone Rubes
Direttore generale: Stefano Brignoli
Direttore sportivo: Mattia Losio
Allenatore: Davide Calvi
La rosa
Portieri: Matteo Belingeri (2005), Nicola Contrini (1998), Gabriele Garattini (1998), Andrea Rubes (2006).
Difensori: Andrea Azzini (2003), Mattia Bartoli (2002), Giuseppe Borghi Gentile (2002), Daniele Buttani (2000), Andrea Busseni (1991), Matteo Putelli (2001), Ettore Romio (2003).
Centrocampisti: Gianluca Bardelloni (1997), Nicola Bontempi (1996), Francesco Cianciulli (2005), Francesco Dondelli (1992), Matteo Ferrari (2004), David Prandi (2004), Giulio Migliorati (2007, Fc Rezzato), Mattia Tedoldi (1992, svincolato), Matteo Zaninelli (1992, Voluntas Fc).
Attaccanti: Vincenzo Maceri (1999, United Fionda Montenetto), Alberto Sala (1996, San Michele), Fabritio Sarca (2005), Mirko Scarpari (2002), Marco Simonelli (1996), Antonio Toriello (1999).