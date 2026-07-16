Cologne: senso di appartenenza per essere protagonista in Prima categoria

Per rimarcare il senso di appartenenza, a Cologne hanno deciso di segnare, sulla distinta ufficiale che reca i nomi dei giocatori per la stagione 2026-2027, alcuni atleti in grassetto. Non sono i nuovi acquisti, non sono gli under in rosa (anche perché da un paio di tornei è cambiato il regolamento): sono piuttosto i ragazzi residenti a Cologne o cresciuti nella società.
Dieci in totale, per ora, ma il numero è destinato a lievitare. Eccola, la prima svolta per la prossima stagione in Prima categoria: costruire una rosa fatta in casa, giovane, con un nuovo corso, per andare oltre l’ultima salvezza conquistata miracolosamente vincendo quattro delle ultime cinque gare, play out compresi.
Ambizione
Il nuovo tecnico è Mattia Caravaggi. «Sono contento dell’opportunità che la società mi ha concesso – spiega l’allenatore – e del fatto di poter lavorare con un direttore sportivo come Deblasio, che conosco bene. Questo è un gruppo che a mio avviso può essere all’altezza delle aspettative, sia per quel che concerne il temperamento che per le qualità della rosa. L’obiettivo è crescere e fare bene in Prima, senza troppe sofferenze se possibile, ma per centrarlo abbiamo bisogno di un primo grande passo: creare una identità di gioco chiara, che dovremo portare su tutti i campi a prescindere dall’avversario. E anche al di là degli interpreti, dato che l’intenzione è di costruire una rosa con tanti protagonisti, che vadano oltre gli undici titolari, che non saranno fissi».
Direttore sportivo
Deblasio parla di gruppi coerente con le richieste e dunque competitivo e sostenibile. «Sono due aggettivi che spesso non coincidono – spiega il ds – ma stavolta ci proviamo: quello che chiediamo ai ragazzi è di fare gruppo da subito, perché essere forti dentro lo spogliatoio è il modo migliore per trasmettere poi valori anche in campo. In Prima serviranno personalità e direi anche una certa sfrontatezza. Abbiamo la fortuna di avere alle spalle una società presente e delle strutture importanti. La giovane età media della rosa non deve essere un alibi, ma la base su cui costruire il nostro percorso».
Sono ben quattordici i nuovi acquisti su una base di ventiquattro giocatori: in particolare è stato rifatto il reparto offensivo con sei new entry, una sola conferma (Giorgio Piceni) e una promozione dall’Under 21 (Antonio Frati).
La rosa
Presidente Oliviero Belotti
Direttore sportivo Fabio Deblasio
Allenatore Mattia Caravaggi
Portieri
- Diego Morelli (2003)
- Giuseppe Todaro (1991)
- Marco Valtellini (2006)
Difensori
- Maicol Belotti (2005)
- Thomas Berlumi (2006)
- Matteo Fustinoni (2003)
- Filippo Garosio (2006)
- Simone Pandrea (2002)
- Edoardo Piana (1999)
- Lorenzo Severini (2006)
- Devid Silini (1998)
Centrocampisti
- Issa Coulibaly (2001)
- Francesco Felini (2005)
- Filippo Turra (2006)
- Gabriele Volpi (2001)
- Pietro Volpi (2008)
Attaccanti
- Alessandro Felini (2005)
- Antonio Frati (2006)
- Stefano Goffi (2006)
- Amin Ouajil (2004)
- Fabio Quarti (2005)
- Giorgio Piceni (2001)
- Leonardo Ramera (2005)
- Matteo Spreafico (1996)