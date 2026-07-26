Seconda categoria, Collebeato con Gazzaroli e i giovani per il futuro

Dopo la salvezza conquistata ai play out, la Polisportiva Collebeato riparte con entusiasmo e con alcune novità per affacciarsi alla seconda stagione consecutiva in Seconda Categoria. Il sodalizio del presidente Lombardi ha optato per un cambio alla guida tecnica affidando l’incarico a mister Omar Gazzaroli, allenatore che ha già alle spalle una serie di esperienze in queste categorie.
Il tecnico
«Collebeato è una piccola famiglia - spiega il tecnico. Sono contento della scelta fatta, possiamo crescere ancora. Ci sono state tante conferme, ma anche alcuni inserimenti che hanno ringiovanito la rosa». La società punta proprio sui giovani cercando di mettere le basi per i prossimi anni. «Per la prossima stagione abbiamo aggregato in prima squadra quattro ragazzi del 2007 della Juniores - osserva ancora Gazzaroli. Questo è un segnale importante, che vuole aiutarci a costruire un organico che possa avere un futuro e che ci permetta di crescere come realtà».
I nuovi innesti
Sono nove i nuovi innesti: il portiere Pellegrini, i difensori Dizioli, Mainardi, Venturini e Mourtalla, i centrocampisti Bosio, Tolotti e Cristani e l’attaccante Raccagni. «Pensiamo di avere allestito una buona squadra – sottolinea Gazzaroli –. La società ha appena rifatto anche il campo sintetico, partiamo con entusiasmo». La campagna acquisti è stata condotta dal direttore sportivo Stefano Moretti. «Per una piccola società come Collebeato è importante riuscire a confermarsi in questa categoria. L’obiettivo è raggiungere una salvezza tranquilla. La rosa è stata ringiovanita, siamo fiduciosi anche dell’apporto che potranno darci i ragazzi del nostro settore giovanile, ci presentiamo al via carichi di motivazioni».
Staff tecnico e dirigenza
Presidente: Michele Lombardi
Allenatore: Omar Gazzaroli
La rosa
Portieri: Marco Pellegrini (’01), Nicola Ghidini (’07), Alessandro Galleri (’95)
Difensori: Luca Pasotti (’96), Edoardo Dizioli (’93), William Squassina (’00), Gueye Mourtalla (’02), Nicola Venturini (’98), Filippo Bosna (’92), Luca Ienco (’92), Daniele Mainardi (’04)
Centrocampisti: Alessio Cristani (’03), Simone Stagnoli (’92), Nicola Bosio (’96), Francesco Cimini (’04), Giacomo Ranzini (’95), Jacopo Tolotti (’03), Mattia Cristini (’92), Luca Tessadrelli (’97), Michele Uberti (’97)
Attaccanti: Alessandro Raccagni (’02), Filippo Festoni (’07), Francesco Festoni (’03), Nicolò Modonesi (’07), Federico Cristani (’98), Luca Frigoli (’94), Luca Duni (‘07)