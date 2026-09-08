Obiettivo salvezza per il Pralboino di Prima categoria

«Puntiamo alla salvezza in un campionato competitivo e, per noi, diverso dal recente passato». Per voce del presidente Massimo Guindani, il Pralboino non gira troppo attorno al traguardo prefissatosi nel girone E di Prima categoria. «Compiendo qualche sforzo in più a livello economico rispetto agli ultimi anni, pensiamo di aver allestito una squadra equilibrata tra giovani talenti ed elementi esperti – dice sempre il massimo dirigente biancoblù nel corso della presentazione della squadra di scena all’amato stadio Bassini -. I componenti della rosa dovranno affrontare insidie, prestando particolare attenzione agli scontri con le “cugine” bresciane… che non eravamo più tanto abituati ad incrociare, essendo dirottati spesso e volentieri a fronteggiare avversarie in larga parte cremonesi e mantovane. Ciò premesso, abbiamo comunque un allenatore che sa come portare in porto la nave».
L’allenatore
Il riferimento va a Michele Maraldo: «Dopo aver rischiato di non avere un timoniere per varie cause, ci siamo trovati al posto giusto al momento giusto e siamo felici che abbia sposato il nostro progetto»: così il direttore generale Tiziano Sgarzini accoglie in panchina l’ex difensore.
Una scossa all’ambiente
«Il suo ingaggio – insiste il dg - ha riportato energia all’ambiente e, sull’onda, sono arrivati anche membri dello staff nonchè giocatori di spessore».
Il mercato
E qua nasce spontanea un’analisi sul mercato, con il ritorno di bomber Bravo, oltre agli acquisti di Chitò e Bettari: «Ci siamo concentrati a rinforzare il reparto avanzato – spiega Sgarzini -: nell’ultimo torneo è risultato purtroppo un po’ carente». In coda, interviene quindi il mister: «A partire dall’esordio con i vicini di casa del Gambara (di cui è un ex, ndr), ci aspetta un cammino tosto. Sono tuttavia positivo ed entusiasta di natura: trasmettendo questo mio modo di essere ai ragazzi, giovani e non, auspico che possano esprimersi al meglio in campo, centellinando le pressioni specie nei tanti derby in calendario».
Dirigenza e staff
Presidente: Massimo Guindani
Direttore sportivo: Nicola Bozzetti
Team manager: Davide Dorofatti
Allenatore: Michele Maraldo
Vice allenatore: Marco Facconi
Preparatore dei portieri: Mauro Mantelli
Preparatore atletico: Alex Moraschetti
Dirigenti: Tiziano Piubeni, Andrea Tedoldi
Fisioterapista: Paola Bianchi
Massaggiatore: Mauro Pietrobelli
La rosa
Portieri: Matteo Piolini (2004), Matteo Plodari (2002), Andrea Rongoni (1996).
Difensori: Luca Bandera (1997), Christian Baronchelli (2002, Leoncelli), Jodi Baronchelli (1993), Federico Faglia (2006), Guglielmo Morelli (1998), Mattei Paletti (2007, Sported Maris), Giovanni Parisio (1997, Castellana).
Centrocampisti: Fabiano Bettari (1985, Leoncelli), Matteo Bottini (1997), Andrea Derelli (2005), Valter Ippomei (2007, Carpenedolo), Enrico Rozzi (2001, Serenissima), Marco Scibilia (2007, Castelvetro), Lorenzo Volpi (2005, Ciliverghe), Bi Denson Zamble (1999, Castelvetro).
Attaccanti: Thomas Ambrosio (1998), Jonata Bravo (1998, Sporting Club), Fabio Chitò (1988, Asola), Giorgio Pietta (2006), Andrea Villani (2000, Gambara).