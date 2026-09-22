Nave Calcio naviga nel mare della Terza, ma con il timone ben saldo

In una serata di festa si è svolta la presentazione del Nave Calcio, squadra che milita nel campionato di Terza categoria e che non cela le sue ambizioni di ritornare in categorie superiori. Il sodalizio viene da una retrocessione, ma l’inciampo non ha spento le ambizioni dei triumplini.
Largo ai giovani, ma anche attenzione ai giocatori esperti. Inoltre c’è stato l’arrivo come direttore tecnico di Oliviero Barcellandi, ex tecnico di grande esperienza che farà da supervisore per tutte le squadre.
Fiducia
Il presidente Carmine Pasquariello è ottimista sulle qualità della squadra: «La rosa è certamente adeguata, anche se dovremo lavorare ancora parecchio essendo la squadra molto rinnovata. La prima giornata non è andata bene (ko con la Nuova Valsabbia, ndr), ma resto fiducioso». Ed in effetti la seconda giornata di campionato ha confermato l’ottimismo del presidente Pasquariello visto che il Nave Calcio ha strapazzato 7-3 l’U. Colli Morenici.
Certamente l’arrivo di Oliviero Barcellandi è una sicurezza per l’enorme bagaglio di esperienza che porterà all’interno della società: «Chemi è l’allenatore che ho voluto in panchina, ma l’esperienza di Oliviero Barcellandi ci aiuterà moltissimo».
E proprio l’ex trainer del Real Dor si concede ai taccuini con la consueta disponibilità che lo contraddistingue: «La squadra è valida; abbiamo cercato di riportare a Nave tanti giocatori del luogo che erano sparsi per la provincia: questo per creare un’identità che nel calcio dilettantistico è molto importante«.
Arrivare ai play off è un obiettivo alla portata di questa squadra? «Credo proprio di sì; la rosa è valida anche se ci saranno avversari insidiosi. Dovremo scendere in campo concentrati e pronti ad affrontare le difficoltà che certamente non mancheranno».
Marco Chemi è anche lui è fiducioso: «Sono convinto che faremo bene; questa è una squadra valida in grado di arrivare in alto».
Organigramma e rosa
Presidente Carmine Pasquariello
Direttore tecnico Oliviero Barcellandi
Allenatore Marco Chemi
Portieri Antonio Nicolardi (1995), Lorenzo Pasotti (2000).
Difensori Samuele Busi (2000),Ahmed Cisse (1989), Luca Elisetti (2004), Davide Loda (1991), Alessandro Pasquariello (2008), Leonardo Sanna (2006), Lorenzo Sorrentino (2006), Francesco Trainini (2001), Francesco Ventrice (2000).
Centrocampisti Matias Aloia (2007), Pietro Bolpagni (1995), Andrea Bontacchio (2000), Christian Buco (2000), Kandij Abdou (2006), Matteo Licini (1994), Giulio Meco (2005), Matteo Merli (2004), Pietro Piantadosi (2004), Francesco Soldi (2001).
Attaccanti Simone Belardi (2003), Diego Bertacchini (1990), Simone Bianchi (2002), Daniel Boglioli (1994), Stefano Parecchini (1994), Michele Percivalli (2005).