Nave Calcio naviga nel mare della Terza, ma con il timone ben saldo

L’obiettivo è quello di centrare la Seconda categoria in un progetto che nelle parole del presidente Pasquariello è senza dubbio ambizioso e a lungo termine

Giovanni Naddeo 22 settembre 2026 2 ' di lettura

Squadra e società con grandi ambizioni: questo è il Nave Calcio di Terza categoria Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti presentazioni dilettanti 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...