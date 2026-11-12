Calcio, Lnd Brescia e Aia insieme: «Arbitri bersagliati, adesso basta»

Con un comunicato congiunto, la Lega Nazionale Dilettanti Brescia e l’Associazione Italiana Arbitri sezione di Brescia prendono posizione netta nei confronti di alcuni comportamenti poco sportivi che si reiterano sui campi bresciani e che prendono di mira gli arbitri.
Cosa succede
«In seguito agli ultimi eventi rilevati – si legge - la Delegazione provinciale Figc-Lnd Brescia di concerto con la sezione Aia Brescia desiderano porre l’attenzione su alcuni comportamenti che poco hanno purtroppo a vedere con il calcio e, in generale, col mondo sportivo.
Di recente, infatti, come comprovato dai vari comunicati ufficiali pubblicati dalla Delegazione provinciale Figc-Lnd Brescia, si riscontrano tentate aggressioni, minacce e insulti dai toni ingiuriosi ai danni dei direttori di gara da parte di giocatori, allenatori, dirigenti nonché dai tifosi presenti sugli spalti. Ciò avviene in maniera trasversale durante le gare relative alle competizioni dei dilettanti sia in quelle delle categorie giovanili. Decisi a porre un freno a quella che si sta pian piano trasformando in una pericolosa “escalation”, s’invitano pertanto le società del territorio bresciano a instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con i direttori di gara, che hanno principalmente il compito e il dovere di disciplinare quanto accade nel corso delle sfide, applicando il regolamento del gioco del calcio».
L’appello
«Comprendiamo e sono comprensibili – prosegue il comunicato - eventuali diversità di opinioni di giocatori, allenatori, dirigenti e tifosi rispetto a decisioni assunte dagli arbitri, purchè vengano manifestate all’interno di un confronto civile con gli stessi e che certo non sfocino in situazioni spiacevoli, talvolta ben oltre il limite, come nostro malgrado invece accade con sempre maggior frequenza. Parliamo pur sempre di quello che sulla carta è da interpretarsi in primis come momento di svago e divertimento, inserito in un contesto di lealtà e rispetto reciproco. Spiace inoltre constatare che, in vari episodi, siano gli adulti ad essere protagonisti in negativo quando dovrebbero essere invece proprio loro a dare il buon esempio ai più piccoli, con particolare riferimento ai giocatori delle categorie giovanili. E il perdurare di questi comportamenti poco sportivi rischia di provocare nuove dimissioni in seno al gruppo arbitrale, aggravando ulteriormente le difficoltà di copertura delle gare.
Gli arbitri
Alessandro Lo Cicero, presidente Aia sez. di Brescia commenta così: «È ora di dire basta. I nostri associati sono continuamente presi di mira e bersagliati. Non si può andare avanti così. Percepisco un accanimento che non è più contemplabile e che, alla lunga, porterà ulteriori defezioni in seno al nostro organico oltre alle già numerose con cui facciamo settimanalmente i conti. A tal proposito colgo l’occasione per rinnovare l’invito a procedere con il doppio tesseramento di giocatore-arbitro per chi ha dai 14 ai 19 anni: implementa il nostro organico, fa vivere ai giocatori un inedito “punto di vista” e responsabilizza i ragazzi in modo educativo con tutte le declinazioni del caso».
I dirigenti
Alfredo Zanetti, Delegato provinciale Figc-Lnd Brescia: «Ogni settimana ce n'è sempre una e le sanzioni con squalifiche a lungo termine assunte dal giudice sportivo e inflitte a tesserati e società non sembrano servire troppo come monito per scoraggiare deplorevoli atteggiamenti dentro e fuori dal campo. Serve necessariamente e velocemente un'inversione di rotta per non arrivare a un “punto di non ritorno”. Ciascuno sia responsabile delle proprie azioni: divertimento e rispetto devono assolutamente andare di pari passo».