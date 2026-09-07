Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti
Sport
Calcio dilettanti

La Virtus Manerbio di Seconda mette nel mirino i play off

Squadra rinnovata per crescere ancora: «La post season sarebbe un bel regalo per l’ottantesimo anno di fondazione del club»
Marco Zanetti
La Virtus Manerbio che affronterà il campionato di Seconda categoria © www.giornaledibrescia.it
La Virtus Manerbio che affronterà il campionato di Seconda categoria © www.giornaledibrescia.it

Il miglioramento non avviene con uno schiocco di dita: servono impegno e lavoro. Tracciando la strada con questi elementi, la Virtus Manerbio prova dunque a crescere dopo il buon risultato (sesto posto) raggiunto nella scorsa stagione in Seconda categoria. Lo fa nel girone D con una squadra piuttosto rinnovata, quella svelata nei giorni scorsi nella cornice del circolo tennis locale alla presenza delle autorità, fra cui l’assessore allo sport Mario Mantovani.

Alla guida

Il presidente Diego De Faveri insieme alla dirigenza ha introdotto alla comunità i vari innesti coinvolti nel progetto dal direttore sportivo Gabriele Favasuli: ecco allora un terzetto di elementi da quel che era la United Fionda Montenetto (Capelli, Polo e Alberti), una coppia dal Real Leno (Picco e Carlotti), oltre agli svincolati Offer e Acerbi e i vari Annese, Bellotti, Bosio e Vertua prelevati rispettivamente da Castelmella, Cologne, Flero, Atletico Bassano e Sporting Chiari.

Questi giocatori, insieme a chi ormai da tempo ha cucito addosso la maglia biancoverde come seconda pelle (riferimento in particolare a Priante, Bettoncelli e Azonu), compongono la rosa a disposizione del neo tecnico Diego Capelli: manerbiese doc e con un passato in campo con la Virtus, è stato scelto per guidare il gruppo.

«Ci attende un campionato complicato e molto livellato, senza una leader assoluta, anzi con almeno cinque big con cui fare i conti – analizza la dirigenza –. Noi? Crediamo di avere i presupposti per puntare ai play off: riuscire a centrarli sarebbe un bel regalo per celebrare l’80esimo anniversario di fondazione (richiamato con un piccolo restyling dello stemma e la pubblicazione di un libro dei ricordi, ndr). C’è tanta voglia di fare bene e il paese non manca di dare il proprio sostegno allo stadio».

Un impianto, quello intitolato a Enrico e Beppe Grazioli, che necessita di cure: «Qualche intervento è doveroso – ammettono dal club –: il sogno nel cassetto di avere un terreno di gioco in sintetico. Aiuterebbe in particolare tutto il movimento che, insieme alla società giovanile Accademia Virtus Manerbio, conta circa 300 atleti tesserati. 

Organigramma

Presidente: Diego De Faveri
Direttore sportivo: Gabriele Favasuli

Allenatore: Diego Capelli

Rosa

Portieri: Alessandro Picco (2000, Real Leno), Manuel Offer (1991, svincolato), Simone Puzzi (1991).

Difensori: Ibrahima Sylla (2001), Nicola Bettoncelli (1992), Bruno Ferrari (1995), Marco Capelli (1997, United Fionda Montenetto), Riccardo Polo (2004, United Fionda Montenetto), Francesco Bosio (2002, Flero), Michele Girelli (2001, Atletico Bassano), Leonardo Alberti (2006, United Fionda Montenetto).

Centrocampisti: Simone Priante (1995), Giacomo Tolomini (1998), Michele Zaila (2006), Edoardo Crimi (2003), Nicholas Carlotti (2005, Real Leno), Riccardo Acerbis (2007, svincolato), Michele Brognoli (2006).

Attaccanti: Samuele Mauri (1998), Pietro Rossetti (2003), Abdul Azonu (2001), Fabio Bellotti (1992, Cologne), Cristian Annese (2003, Castelmella), Luca Vertua (2002, Sporting Chiari), Samuel Doda (2001).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Virtus ManerbioSeconda categoria
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...