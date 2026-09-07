La Virtus Manerbio di Seconda mette nel mirino i play off

Il miglioramento non avviene con uno schiocco di dita: servono impegno e lavoro. Tracciando la strada con questi elementi, la Virtus Manerbio prova dunque a crescere dopo il buon risultato (sesto posto) raggiunto nella scorsa stagione in Seconda categoria. Lo fa nel girone D con una squadra piuttosto rinnovata, quella svelata nei giorni scorsi nella cornice del circolo tennis locale alla presenza delle autorità, fra cui l’assessore allo sport Mario Mantovani.
Alla guida
Il presidente Diego De Faveri insieme alla dirigenza ha introdotto alla comunità i vari innesti coinvolti nel progetto dal direttore sportivo Gabriele Favasuli: ecco allora un terzetto di elementi da quel che era la United Fionda Montenetto (Capelli, Polo e Alberti), una coppia dal Real Leno (Picco e Carlotti), oltre agli svincolati Offer e Acerbi e i vari Annese, Bellotti, Bosio e Vertua prelevati rispettivamente da Castelmella, Cologne, Flero, Atletico Bassano e Sporting Chiari.
Questi giocatori, insieme a chi ormai da tempo ha cucito addosso la maglia biancoverde come seconda pelle (riferimento in particolare a Priante, Bettoncelli e Azonu), compongono la rosa a disposizione del neo tecnico Diego Capelli: manerbiese doc e con un passato in campo con la Virtus, è stato scelto per guidare il gruppo.
«Ci attende un campionato complicato e molto livellato, senza una leader assoluta, anzi con almeno cinque big con cui fare i conti – analizza la dirigenza –. Noi? Crediamo di avere i presupposti per puntare ai play off: riuscire a centrarli sarebbe un bel regalo per celebrare l’80esimo anniversario di fondazione (richiamato con un piccolo restyling dello stemma e la pubblicazione di un libro dei ricordi, ndr). C’è tanta voglia di fare bene e il paese non manca di dare il proprio sostegno allo stadio».
Un impianto, quello intitolato a Enrico e Beppe Grazioli, che necessita di cure: «Qualche intervento è doveroso – ammettono dal club –: il sogno nel cassetto di avere un terreno di gioco in sintetico. Aiuterebbe in particolare tutto il movimento che, insieme alla società giovanile Accademia Virtus Manerbio, conta circa 300 atleti tesserati.
Organigramma
Presidente: Diego De Faveri
Direttore sportivo: Gabriele Favasuli
Allenatore: Diego Capelli
Rosa
Portieri: Alessandro Picco (2000, Real Leno), Manuel Offer (1991, svincolato), Simone Puzzi (1991).
Difensori: Ibrahima Sylla (2001), Nicola Bettoncelli (1992), Bruno Ferrari (1995), Marco Capelli (1997, United Fionda Montenetto), Riccardo Polo (2004, United Fionda Montenetto), Francesco Bosio (2002, Flero), Michele Girelli (2001, Atletico Bassano), Leonardo Alberti (2006, United Fionda Montenetto).
Centrocampisti: Simone Priante (1995), Giacomo Tolomini (1998), Michele Zaila (2006), Edoardo Crimi (2003), Nicholas Carlotti (2005, Real Leno), Riccardo Acerbis (2007, svincolato), Michele Brognoli (2006).
Attaccanti: Samuele Mauri (1998), Pietro Rossetti (2003), Abdul Azonu (2001), Fabio Bellotti (1992, Cologne), Cristian Annese (2003, Castelmella), Luca Vertua (2002, Sporting Chiari), Samuel Doda (2001).