Eccellenza: Ciliverghe e Rovato, riparte la corsa verso la vetta

Un derby, e una sfida play off, che conta soprattutto a livello mentale. Più dei punti servirà resettare per Ciliverghe e Rovato dopo l’ultimo periodo poco esaltante (un punto in tre gare il Ciliverghe, 3 nello stesso periodo il Rovato). Detto che si gioca in anticipo, per consentire ai gialloblù di casa un recupero di energie migliore in vista della sfida di Coppa in Liguria, che aprirà mercoledì il triangolare (sul campo della Fezzanese) e la fase nazionale che può portare in serie D, Sergio Volpi e Riccardo Poma concordano su una questione.

«In questo girone è ancora presto per parlare di sfide decisive, anche perché gli scontri diretti con questa classifica si susseguiranno da qui alla fine, ma di sicuro questi tre punti possono dare consapevolezza», dicono i due allenatori all’unisono. Tante defezioni. È anche il derby delle assenze: nel Rovato non ci saranno gli squalificati Belotti e Tomasi; nel Ciliverghe non saranno della partita Ait Bakrim, Scidone, Brunelli e Albini, ma rientrerà Gentili in difesa. «Non fermiamoci però a chi non ci sarà - spiega il gialloblù Sergio Volpi -. Noi ora dobbiamo prendere continuità perché la Coppa Italia Dilettanti nazionale è una strada alternativa e parallela, che non deve distrarci su quello che è il percorso in campionato: contro il Valcalepio, anche se è arrivato un solo punto (3-3 il risultato finale, ndr), ho visto una buona prestazione. E pure col Lumezzane, nonostante il ko finale, la squadra si era espressa bene. Se giochiamo così, arriveranno anche le vittorie ed è per questo che ai miei sto chiedendo di insistere. Poi al 90’ inizieremo a pensare alla Coppa Italia».

Riccardo Poma riconosce un 2022 col freno a mano per i suoi. «Se la corsa play off s’è riaperta, è perché a noi è mancato qualcosa - spiega -. Ci siamo concentrati molto sulle recriminazioni del match col Forza e Costanza, che senza dubbio ha lasciato scorie, anche perché ci ha privato di diversi giocatori per squalifica. Tuttavia non possiamo più limitarci a pensare a quella partita come al vaso di Pandora: abbiamo bisogno di resettare e un successo in casa del Ciliverghe, formazione costruita per stare in alto, ci può dare lo sprint giusto». Volpi chiede continuità. «E di conseguenza chiedo una vittoria: noi stiamo rincorrendo - spiega Volpi - perché nessuno deve pensare che stiamo mollando gli ormeggi in campionato. Proprio perché siamo di rincorsa, abbiamo poco tempo per tirare il fiato e dovremo abituarci agli straordinari. Serve vincere, non credo servano altre ricette. E dovremo anche ripeterci spesso se vogliamo agganciare i play off, ai quali crediamo».

Poma si aspetta un Ciliverghe distratto dalla Coppa? «Se parlassimo di una squadra piccola o magari con una rosa ristretta, allora potrei rispondere sì: ma questo Ciliverghe ha un roster molto lungo e attrezzato, dove anche chi magari gioca meno fa la differenza in categoria. No, non mi aspetto una squadra deconcentrata, anche perché quando si scende in campo la testa è solo sul match, non esistono distrazioni». Calcio d’inizio alle 20.30: i 7 punti di distacco in classifica, per 90 minuti almeno, non conteranno.

