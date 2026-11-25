Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Terza categoria.
9 - La Sportiva Ome
Vincere lo scontro diretto in vetta e guadagnare anche sulla seconda inseguitrice. Onestamente è difficile chiedere di più ai franciacortini di Prima, che hanno mutato spartito rispetto a inizio stagione (da vittorie «allegre» a successi di misura) ma non hanno cambiato la resa. Nel girone C la formazione di Massimiliano Zanotti è ancora imbattuta e il nono urrà in undici match è quello che lancia un segnale chiaro al campionato. Non solo i rosablù hanno battuto e quindi allungato a +7 col 2-1 sull’Albano, ma contestualmente hanno guadagnato due punti pure sulla Nova Montello, con cui avevano pareggiato nel turno precedente. I conti tornano, i due match-verità hanno le sembianze di un esame di maturità superato per una squadra che ancora fatica a tenere la porta inviolata (solo tre volte, dalla sesta all’ottava giornata), ma continua a segnare un gol in più degli avversari. Un passo da Promozione.
8 - Roncadelle
Applausi a scena aperta anche per i rossoblù di Seconda, anch’essi imbattuti e sempre in vetta dopo aver superato il test col Verolavecchia. Non un esame definitivo, piuttosto il primo di una serie per la formazione di Giuseppe Filisetti che nelle prossime tre giornate se la vedranno anche con Flero (sesto, ma con un match da recuperate), Azzurra Calvina (quinta) e infine con il Borgosatollo che insegue a tre punti. Intanto è arrivata una roboante vittoria in rimonta con i bassaioli, strapazzati con quattro gol nonostante lo svantaggio iniziale al 3’. Si può dire che ai rossoblù, per due volte, siano venuti i cinque minuti: quattro in realtà quelli sufficienti prima dell’intervallo per il sorpasso, cinque nella ripresa per l’allungo. E per portare a quota 28 le reti realizzate, a fronte di sole 7 subite. Ma ben concentrate, tanto che sette sono anche le gare chiuse con la porta inviolata.
6 - Verolese
Un punto guadagnato o due persi? Un dilemma frequente nel calcio, che stavolta accompagna i bassaioli d’Eccellenza. Dopo essersi sbloccati con l’Offanenghese, i biancazzurri hanno sfiorato il colpaccio bloccando sul pari (il primo stagionale) la capolista San Pancrazio. Un risultato per cui avrebbero firmato alla vigilia, anche se l’andamento del match può lasciare anche un pizzico d’amaro in bocca ai ragazzi di Raffaele Zucchi. Avanti con Serpelloni, la Verolese ha infatti sfiorato il bis poco prima del pari nel finale firmato da Montalbano su rigore. È vero che il San Pancrazio avrebbe anche potuto effettuare il sorpasso nel recupero, ma del rammarico resta perché con due punti in più i bassaioli sarebbero stati per la prima volta fuori dalla zona play out. Ma da matricola, ad avercene di questi rimpianti.
5 - Triumplina
La pur apprezzabile realtà della società formato famiglia si scontra con numeri ancora una volta da horror in Terza. I triumplini hanno conquistato un solo punto in undici uscite e l’ultima sconfitta con il Real Castrezzato è stata non solo roboante, ma per certi versi inspiegabile. Il 5-11 interno non è figlio di una gara sull’altalena, bensì di un match diviso in due tronconi. Nel primo tempo la squadra di Conoscitore ha risposto colpo su colpo andando all’intervallo sotto di una rete (4-5), ma nella ripresa dopo l’ultima rete realizzata c’è stato un vero crollo. Le undici reti incassate in casa non sono peraltro una novità (era già capitato alla terza col Villongo, alla settima col Sellero erano state invece nove) e portano il dato stagionale a 65 in 11 gare: praticamente una media di 6 a match.