«Diritto di voto»: le pagelle al weekend del calcio dilettanti

Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Terza.
9 – Sellero Novelle
Dica trentatré. Vecchio test medico che nemmeno serve per conoscere lo stato di salute dei camuni di Terza, in forma smagliante dopo l’abbuffata di gol. Trentatré reti in sette incontri formano la media spaventosa (4,7 gol a gara) della squadra di Giampaolo Bellesi, che dopo la retrocessione dalla Seconda guarda tutti dall’alto nel girone B di Terza. D’accordo, i nove centri rifilati sabato alla malcapitata cenerentola Triumplina - di cui 5 solo nel primo tempo, al 19’ il risultato era già sul 3-0 - alzano la produttività, ma non è che prima i camuni andassero piano, abbinando ancora una tenuta difensiva invidiabile con sei reti al passivo.
7 - Calcinatello
Fatturato raddoppiato in novanta minuti. La seconda vittoria in campionato - nello scontro diretto col San Zeno, agganciato in classifica - è importante perché sblocca l’attacco della formazione di Simone Pesciaioli. Il neopromosso Calcinatello, infatti, nel girone D di Seconda aveva segnato solo 4 reti nei precedenti 6 match, uno solo nei primi quattro incontri, valso il successo col Maclodio. Quattro in un colpo solo, invece, sono arrivati domenica e sono importanti anche perché seguono i tre segnati nei precedenti due match (con Quinzanese e Robecco).
5 - Ciliverghe
La seconda sconfitta consecutiva apre la crisi dei gialloblù d’Eccellenza. Ad oggi la formazione di Stefano Tagliani - a inizio stagione nel lotto delle aspiranti almeno alla zona play off - è la vera delusione del massimo campionato regionale, visto che si trova in zona play off a -14 dal primo posto. L’unica vittoria, il 5-1 al Carpenedolo, fu un’illusione perché da lì in poi il Ciliverghe non ha più vinto con due buoni pareggi (Breno e Codogno, altre corazzate in difficoltà) seguiti però dai ko con Castiglione e Poggese.
4 - Bienno
È peggio non aver ancora vinto dopo sette giornate oppure aver incassato sei reti da una parigrado che non aveva ancora festeggiato i tre punti? La risposta probabilmente è la seconda ed è l’aspetto più temuto in casa Bienno dopo il 6-1 rimediato sul campo dello Sporting Chiari U21 nel girone E di Seconda. La squadra di Casari paga la falsa partenza (2-0 già al 9’) e mette così fine in maniera brusca alla mini serie di tre pareggi, tutti col risultato di 1-1.