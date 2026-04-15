«Diritto di voto»: le pagelle del weekend del calcio dilettanti

Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Terza categoria.

9 – Ciliverghe



Aggiungi un posto a tavola, che c’è un’aspirante in più alla serie D. E chi l’avrebbe detto? Onestamente in pochi un paio di mesi fa e anche poche settimane orsono, quando ancora si pensava che per la promozione dall’Eccellenza fosse una corsa a due tra la Pavonese ed i cremaschi della Soncinese. E invece nella corsa all’Interregionale - così come speravano da inizio anno - ci sono anche i gialloblù, autori di una rimonta non indifferente: alla ventiquattresima giornata, perdendo 1-0 Pro a Pavone Mella, la squadra di Luciano De Paola era a -12 in quarta posizione, dopo la vittoria di Darfo in extremis è risalita non solo al terzo posto, ma a due sole lunghezze dalla coppia di vertice. Merito certo della frenata delle battistrada, ma anche di un passo fatto da sei vittorie e un solo ko nelle ultime otto gare, con il successo di domenica in Valcamonica grazie al centro al 95’ di Riboli, non nuovo a gol nell’ultimo quarto di gara.

8 - La Sportiva Ome



A suon di gol per restare aggrappati al sogno play off. In Prima categoria (girone F) la trasferta di Maclodio ha ribadito la predisposizione offensiva dei franciacortini, che hanno rifilato sei reti ai bassaioli portando il computo stagionale a quota 57 (media di 2,03 a gara). È la seconda sestina (l’altra era il 6-3 di Concesio del 26esimo turno) nelle ultime quattro vincenti partite, la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Così la formazione di Massimiliano Zanotti prova a rientrare nella cosiddetta forbice (attualmente il ritardo è di 10 punti dal Valtrompia secondo, bisogna scendere a 9) per giocarsi almeno la finale play off del girone. I rosablù, comunque, hanno dimostrato di meritarsi il terzo posto attuale: se negli ultimi due mesi abbondanti le uniche sconfitte sono arrivate con la Bagnolese prima, il Valtrompia secondo e il San Michele ora quinto, qualcosa vorrà pur dire.

7 – Pro Palazzolo



Per essere stata una stagione sull’altalena in panchina (l’addio di Didu prima di Natale, il repentino esonero di Bono poi rientrato nel giro di 10 giorni) e dal punto di vista societario (il passaggio di mano e ritorno di Forlani, collegato anche alla questione Bono), poi tanto male non è quella dei biancazzurri di serie D, che vincendo domenica a Treviglio hanno coronato il lungo inseguimento alla zona play off. Mai i biancocelesti erano entrati tra le prime cinque del gruppo D in questo campionato, l’hanno fatto ora con un passo decisamente svelto nelle ultime 10 gare: 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta contro il Lentigione secondo della classe sulle spalle di Anthony Minessi, capocannoniere del girone con ben 18 reti. L’ultima, decisiva, proprio contro la Trevigliese.

5 - New Team Adro



Chiudere al secondo posto non può valere un’insufficienza grave, certo non può non lasciare indifferenti il fatto di aver perso il campionato all’ultima giornata, arrivandoci da prima dopo aver vinto due settimane prima lo scontro diretto contro il Comonte. L’harakiri per i franciacortini di Terza allenati da Gianni Gilberti arriva sul campo del Valcalepio, che batte 2-1 il New Team condannadolo alla post season. Se chi sale lo fa con 50 punti in 26 gare significa che l’equilibrio regnava sovrano nel gruppo C bergamasco, ma il succo per i rossoblù non cambia. Niente promozione diretta in Seconda: la possibilità dell’esame d’appello sarà nei play off.