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Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Prima categoria, uno scatto di Valtrompia-Pian Camuno - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Prima categoria, uno scatto di Valtrompia-Pian Camuno - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.

Serie D

Girone B

  • Vogherese-Casatese Merate 0-4 (giocata ieri)
  • Folgore Caratese-Oltrepò 1-1 (giocata ieri)
  • Brusaporto-Milan Futuro 0-4
  • Castellanzese-Leon 1-0
  • Nuova Sondrio-Caldiero Terme 1-1
  • Pavia-Scanzorosciate 1-0
  • Real Calepina-Breno 1-1
  • Varesina-ChievoVerona 0-1
  • Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo 1-1

Girone D

  • Desenzano-Sasso Marconi 1-0
  • Cittadella Vis Modena-Rovato Vertovese 0-0
  • Crema-Sangiuliano City 0-2
  • Lentigione-Tuttocuoio 1-0
  • Pro Sesto-Pistoiese 0-0
  • Sant'Angelo-Piacenza 1-1
  • Trevigliese-Pro Palazzolo 0-1
  • Tropical Coriano-Imolese 2-0
  • Progresso-Correggese 1-1

Eccellenza

Girone C

  • Bsv Garda-Pavonese 3-0
  • Castellana C. G.-Pianico 0-1
  • Castelleone-Orceana 0-0
  • Castiglione-Città di Albino 1-2
  • CazzagoBornato-Cellatica 4-1
  • Darfo Boario-Ciliverghe 1-2
  • Carpenedolo-Soncinese 1-2
  • Juvenes Pradalunghese-Offanenghese 2-0
  • Poggese-Colognese 2-3

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Valcalepio 1-0 (giocata ieri)
  • Calcinato-Asola 0-2
  • Castrezzato-Verolese 1-1
  • Rezzato-Atletico Orsa Iseo 1-0
  • San Pancrazio-Castelcovati 2-3
  • Sporting Club-Lodrino 0-1
  • Team Oratorio Pumenengo-Governolese 0-2
  • Vobarno-Virtus Aurora Travagliato 4-2

Girone A (Bergamo)

  • Acos Treviglio-Gorle 2-1 (giocata venerdì)
  • Acc. Calcio A. V. Brembana-Cenate Sotto 1-2
  • Atletico Villongo-San Paolo d'Argon 3-0
  • Oratorio Cologno-Aurora Seriate 1-3
  • Calusco-Forza e Costanza 2-1
  • Calvenzano-Cividate Pontoglio 1-2
  • San Pellegrino-Almè 2-2
  • Torre de Roveri-Gavarnese 4-1

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Bagnolese 0-5 (giocata ieri)
  • Paitone-Voluntas 2-3
  • Castelmella-Unitas Coccaglio 1-4
  • Castenedolese-Cologne 0-2
  • Eden Esine-Roè Volciano 1-1
  • Oratorio Maclodio-La Sportiva Ome 0-6
  • San Michele Travagliato-Gussago 2-1
  • Valtrompia-Pian Camuno 2-0

Girone G

  • Atletico Offlaga-Pralboino 2-0
  • Gonzaga-Oratorio Gambara 1-1
  • La Piccola Atene-Leoncelli 2-0
  • Montirone-Sirmione Rovizza 5-1
  • Porto-Serenissima 2-1
  • Rapid Olimpia-Castelvetro Incrociatello 4-1
  • Remedello-Dinamo Gonzaga 2-1
  • Suzzara Sport Club-Union Team Marmirolo 2-1

Seconda categoria

Girone D

  • Cortefranca Franciacorta-Bienno 2-4
  • Foresto Sparso Sen. Academy-Gsr Football Club 3-3
  • Nuova Camunia-Nuova Camunia Rovato Academy 3-3
  • Nuova Valcavallina-Oratorio Zandobbio 1-1
  • Padernese-Artogne 1-1
  • Passirano Camignone-Comunale Endine Gaiano 3-0
  • Sellero Novelle-Comunale Tavernola 3-2
  • Oratorio San Marco-Paratico 1-0

Girone E

  • Azzurra Calvina-Quinzanese 1-0
  • Botticino-Virtus Feralpi Lonato 1-1
  • Csc Roncadelle-Bassa Bresciana 5-1
  • Ghedi-Borgosatollo 3-1
  • Real Leno-Villaclarense 5-0
  • United Fionda Montenetto-S. Carlo Rezzato 3-2
  • Verolavecchia-Flero 1-2
  • Virtus Manerbio-Deportivo Fornaci 1-1

Girone F

  • Cellatica-Benaco Salò 3-2
  • Collebeato-Ponte Zanano 0-3
  • Nave-Team Out 5-0
  • Odolo-Polisportiva Prevalle 3-1
  • Pavoniana Gymnasium-Gavardo 5-3
  • Real Dor Brescia-Serle 0-1
  • Valtenesi-Oratorio Urago Mella 0-2
  • Valgobbia-S. Andrea Concesio 1-1

Girone H (Cremona)

  • Acquanegra-Rapid United 0-0
  • Casalbuttano-Robecco d'Oglio 3-1
  • Castelverde-Cannetese 2-2
  • Ciria-Canottieri Baldesio 2-1
  • Corona-Martelli 2-4
  • Gs Pescarolo-Sospirese 5-0
  • Polisportiva Pessina-Gottolengo 2-2
  • Primavera Stagnolmese-Ceresarese 0-2

Girone A – Trentino

  • Virtus Rovere-Leno 1-0 (giocata ieri)
  • Baone-3 P Val Rendena 4-0 (giocata ieri)
  • Monte Baldo-Stivo 1-1 (giocata ieri)
  • Virtus Giudicariese-Carisolo 6-2 (giocata ieri)
  • Caffarese-Bagolino 0-2
  • Castelcimego-Nogaredo 3-2
  • Solteri San Giorgio-Alta Valsugana Sq. B 1-1

Terza categoria

Girone A

  • Lodetto-Virtus Rodengo Saiano 3-6
  • Mario Bettinzoli-Libertas Bagnolo Mella 2-1
  • Sarezzo-Triumplina 5-0
  • Accademia Rudianese-Real Castrezzato 7-1
  • Lograto-Roccafranca Ludriano 1-5
  • Nuova San Paolo-San Zeno 2-1
  • Pol. Intercomun. Centrolago-Gso Azzano Mella 5-0

Girone B

  • Alto Garda-Uso Mompiano 5-1
  • Polisportiva Pozzolengo-Basso Garda 7-2
  • Progetto Sport Giovani-Calcinatello 1-2
  • Real Mompiano-Uso United 1-1
  • Union Colli Morenici-Bedizzole 0-1
  • Virtus Rondinelle-Alta Velocità Desenzano 3-1
  • Riposa: Nuova Valsabbia

Girone B – Cremona

  • Casalmoro-Atletico Bassano 2-3
  • Castello Ostiano-Casalromano 0-2
  • Esperia-Oratorio Cava Digidue 0-1
  • Persico Dosimo-Solarolese 3-2
  • Polisportiva San Giovanni-River Club United 0-1
  • Sport Club Torreicio-Atletico Manfro 4-1
  • Riposa: Borgo San Giacomo

Girone C – Bergamo

  • Atletico Provaglio-Real Bolgare 5-3
  • Capriolo-Bagnatica 1-2
  • Vortex Bergamo-Aurora Fontanella 2-3
  • Gorlago-Oratorio Cortenuova 0-0
  • Oratori Villongo-Cavernago 3-2
  • Polisportiva Comonte-Polisportiva Erbusco 4-0
  • Valcalepio Junior-New Team 2-1

Femminile

Serie C

  • ChievoVerona-Dolomiti Bellunesi 1-0
  • Orobica Bergamo-Real Vicenza 1-1
  • Pro Palazzolo-Villorba Treviso 2-1
  • Trento Academy-Tavagnacco 2-0
  • Venezia-Südtirol 0-3
  • Garlasco-Azzurra S. Bartolomeo 1-1

Eccellenza – Girone A

  • Desenzano-Città di Brugherio 2-0
  • Doverese-Cavenago 1-1
  • Mantova-Virtus Cantalupo 2-0
  • Polisportiva Erbusco-Rhodense 4-2
  • Varese-Bresso 4-0
  • Circolo Giovanile Bresso-Uesse Sarnico in corso
  • Accademia Milano-Real Trezzano 3-0
  • Castello Città di Cantù-Fiammamonza 3-1

Promozione – Girone A

  • Cremonese-Oratorio Redondesco 2-0 (giocata ieri)
  • Doverese-Monterosso 5-3 (giocata ieri)
  • Pavonese Cigolese-Folgore Caratese 2-6
  • Women's Soccer Team Brescia-Trevigliese 0-6
  • Rondinera-Polisportiva Oratorio 2B 0-0
  • Accademia Rudianese-Orobica Bergamo 2-4
  • Villa Valle-Mantova 3-0

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

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