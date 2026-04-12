Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Prima categoria, uno scatto di Valtrompia-Pian Camuno - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.
Serie D
Girone B
- Vogherese-Casatese Merate 0-4 (giocata ieri)
- Folgore Caratese-Oltrepò 1-1 (giocata ieri)
- Brusaporto-Milan Futuro 0-4
- Castellanzese-Leon 1-0
- Nuova Sondrio-Caldiero Terme 1-1
- Pavia-Scanzorosciate 1-0
- Real Calepina-Breno 1-1
- Varesina-ChievoVerona 0-1
- Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo 1-1
Girone D
- Desenzano-Sasso Marconi 1-0
- Cittadella Vis Modena-Rovato Vertovese 0-0
- Crema-Sangiuliano City 0-2
- Lentigione-Tuttocuoio 1-0
- Pro Sesto-Pistoiese 0-0
- Sant'Angelo-Piacenza 1-1
- Trevigliese-Pro Palazzolo 0-1
- Tropical Coriano-Imolese 2-0
- Progresso-Correggese 1-1
Eccellenza
Girone C
- Bsv Garda-Pavonese 3-0
- Castellana C. G.-Pianico 0-1
- Castelleone-Orceana 0-0
- Castiglione-Città di Albino 1-2
- CazzagoBornato-Cellatica 4-1
- Darfo Boario-Ciliverghe 1-2
- Carpenedolo-Soncinese 1-2
- Juvenes Pradalunghese-Offanenghese 2-0
- Poggese-Colognese 2-3
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Valcalepio 1-0 (giocata ieri)
- Calcinato-Asola 0-2
- Castrezzato-Verolese 1-1
- Rezzato-Atletico Orsa Iseo 1-0
- San Pancrazio-Castelcovati 2-3
- Sporting Club-Lodrino 0-1
- Team Oratorio Pumenengo-Governolese 0-2
- Vobarno-Virtus Aurora Travagliato 4-2
Girone A (Bergamo)
- Acos Treviglio-Gorle 2-1 (giocata venerdì)
- Acc. Calcio A. V. Brembana-Cenate Sotto 1-2
- Atletico Villongo-San Paolo d'Argon 3-0
- Oratorio Cologno-Aurora Seriate 1-3
- Calusco-Forza e Costanza 2-1
- Calvenzano-Cividate Pontoglio 1-2
- San Pellegrino-Almè 2-2
- Torre de Roveri-Gavarnese 4-1
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Bagnolese 0-5 (giocata ieri)
- Paitone-Voluntas 2-3
- Castelmella-Unitas Coccaglio 1-4
- Castenedolese-Cologne 0-2
- Eden Esine-Roè Volciano 1-1
- Oratorio Maclodio-La Sportiva Ome 0-6
- San Michele Travagliato-Gussago 2-1
- Valtrompia-Pian Camuno 2-0
Girone G
- Atletico Offlaga-Pralboino 2-0
- Gonzaga-Oratorio Gambara 1-1
- La Piccola Atene-Leoncelli 2-0
- Montirone-Sirmione Rovizza 5-1
- Porto-Serenissima 2-1
- Rapid Olimpia-Castelvetro Incrociatello 4-1
- Remedello-Dinamo Gonzaga 2-1
- Suzzara Sport Club-Union Team Marmirolo 2-1
Seconda categoria
Girone D
- Cortefranca Franciacorta-Bienno 2-4
- Foresto Sparso Sen. Academy-Gsr Football Club 3-3
- Nuova Camunia-Nuova Camunia Rovato Academy 3-3
- Nuova Valcavallina-Oratorio Zandobbio 1-1
- Padernese-Artogne 1-1
- Passirano Camignone-Comunale Endine Gaiano 3-0
- Sellero Novelle-Comunale Tavernola 3-2
- Oratorio San Marco-Paratico 1-0
Girone E
- Azzurra Calvina-Quinzanese 1-0
- Botticino-Virtus Feralpi Lonato 1-1
- Csc Roncadelle-Bassa Bresciana 5-1
- Ghedi-Borgosatollo 3-1
- Real Leno-Villaclarense 5-0
- United Fionda Montenetto-S. Carlo Rezzato 3-2
- Verolavecchia-Flero 1-2
- Virtus Manerbio-Deportivo Fornaci 1-1
Girone F
- Cellatica-Benaco Salò 3-2
- Collebeato-Ponte Zanano 0-3
- Nave-Team Out 5-0
- Odolo-Polisportiva Prevalle 3-1
- Pavoniana Gymnasium-Gavardo 5-3
- Real Dor Brescia-Serle 0-1
- Valtenesi-Oratorio Urago Mella 0-2
- Valgobbia-S. Andrea Concesio 1-1
Girone H (Cremona)
- Acquanegra-Rapid United 0-0
- Casalbuttano-Robecco d'Oglio 3-1
- Castelverde-Cannetese 2-2
- Ciria-Canottieri Baldesio 2-1
- Corona-Martelli 2-4
- Gs Pescarolo-Sospirese 5-0
- Polisportiva Pessina-Gottolengo 2-2
- Primavera Stagnolmese-Ceresarese 0-2
Girone A – Trentino
- Virtus Rovere-Leno 1-0 (giocata ieri)
- Baone-3 P Val Rendena 4-0 (giocata ieri)
- Monte Baldo-Stivo 1-1 (giocata ieri)
- Virtus Giudicariese-Carisolo 6-2 (giocata ieri)
- Caffarese-Bagolino 0-2
- Castelcimego-Nogaredo 3-2
- Solteri San Giorgio-Alta Valsugana Sq. B 1-1
Terza categoria
Girone A
- Lodetto-Virtus Rodengo Saiano 3-6
- Mario Bettinzoli-Libertas Bagnolo Mella 2-1
- Sarezzo-Triumplina 5-0
- Accademia Rudianese-Real Castrezzato 7-1
- Lograto-Roccafranca Ludriano 1-5
- Nuova San Paolo-San Zeno 2-1
- Pol. Intercomun. Centrolago-Gso Azzano Mella 5-0
Girone B
- Alto Garda-Uso Mompiano 5-1
- Polisportiva Pozzolengo-Basso Garda 7-2
- Progetto Sport Giovani-Calcinatello 1-2
- Real Mompiano-Uso United 1-1
- Union Colli Morenici-Bedizzole 0-1
- Virtus Rondinelle-Alta Velocità Desenzano 3-1
- Riposa: Nuova Valsabbia
Girone B – Cremona
- Casalmoro-Atletico Bassano 2-3
- Castello Ostiano-Casalromano 0-2
- Esperia-Oratorio Cava Digidue 0-1
- Persico Dosimo-Solarolese 3-2
- Polisportiva San Giovanni-River Club United 0-1
- Sport Club Torreicio-Atletico Manfro 4-1
- Riposa: Borgo San Giacomo
Girone C – Bergamo
- Atletico Provaglio-Real Bolgare 5-3
- Capriolo-Bagnatica 1-2
- Vortex Bergamo-Aurora Fontanella 2-3
- Gorlago-Oratorio Cortenuova 0-0
- Oratori Villongo-Cavernago 3-2
- Polisportiva Comonte-Polisportiva Erbusco 4-0
- Valcalepio Junior-New Team 2-1
Femminile
Serie C
- ChievoVerona-Dolomiti Bellunesi 1-0
- Orobica Bergamo-Real Vicenza 1-1
- Pro Palazzolo-Villorba Treviso 2-1
- Trento Academy-Tavagnacco 2-0
- Venezia-Südtirol 0-3
- Garlasco-Azzurra S. Bartolomeo 1-1
Eccellenza – Girone A
- Desenzano-Città di Brugherio 2-0
- Doverese-Cavenago 1-1
- Mantova-Virtus Cantalupo 2-0
- Polisportiva Erbusco-Rhodense 4-2
- Varese-Bresso 4-0
- Circolo Giovanile Bresso-Uesse Sarnico in corso
- Accademia Milano-Real Trezzano 3-0
- Castello Città di Cantù-Fiammamonza 3-1
Promozione – Girone A
- Cremonese-Oratorio Redondesco 2-0 (giocata ieri)
- Doverese-Monterosso 5-3 (giocata ieri)
- Pavonese Cigolese-Folgore Caratese 2-6
- Women's Soccer Team Brescia-Trevigliese 0-6
- Rondinera-Polisportiva Oratorio 2B 0-0
- Accademia Rudianese-Orobica Bergamo 2-4
- Villa Valle-Mantova 3-0
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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