Seconda categoria: per il San Zeno l’obiettivo una salvezza tranquilla

Una squadra che, prima di tutto, vuole continuare ad essere famiglia: proseguirà su questi ben rodati binari l’avventura del San Zeno in Seconda Categoria dopo la promozione strappata ai play off lo scorso anno. Un risultato giunto al termine di quella che il direttore sportivo Massimo Bertelli non ha esitato a definire «una stagione bellissima. Siamo una società nata quattro anni fa, dopo tre stagioni faticose trascorse nelle zone basse della classifica siamo riusciti a trovare l’alchimia giusta».
Il segreto
L’ingrediente segreto? «Un gruppo bellissimo. Non a caso quest’anno i giocatori sono stati quasi tutti riconfermati, e abbiamo aggiunto sette innesti».
I neo acquisti
La società del presidente Ferrari, ufficialmente presentata al ristorante il Forchettone di San Zeno nei giorni scorsi, accoglie infatti il portiere Matteo Betteni, dal Real Castrezzato, i difensori Claudio Nicoletti, da Cortefranca, e Daniele Serena, da Urago Mella, i centrocampisti Alessandro Benedini, dall’United Fionda Montenetto, Luca Bonzo e Andrea Codenotti, dalla Virtus Rodengo Saiano, e l’attaccante Mattia Picco, dalla Libertas Bagnolo Mella. «La nostra società è come una famiglia, con un ambiente che prima di tutto deve essere casa. L’ambizione per la prossima stagione? Una salvezza tranquilla. Se riusciremo a fare di più, tanto meglio».
Parere condiviso anche dal confermato mister Claudio Bergamaschi, che ha commentato anche la lunga rosa a sua disposizione quest’anno: trentadue infatti i giocatori in maglia biancorossa. «Non siamo pochi, ma conto di saper gestire tutti nel rispetto dei miei ragazzi e delle regole», sono state le sue parole.
Dirigenza e staff tecnico
Presidente: Marco Ferrari
Direttore Generale: Fabrizio Colpani
Direttore Sportivo: Massimo Bertelli
Responsabile delle giovanili: Flavio Franceschetti
Allenatore: Claudio Bergamaschi
Vice Allenatori: Luca Rumi e Riccardo Pennacchio
Preparatore portieri: Gianluca Gatti
La rosa
Portieri: Matteo Betteni (2002, da Real Castrezzato) Emanuele Bonometti (2002), Gian Marco Selitto (2002).
Difensori: Paolo Ferrari (2002), Stefano Lazzaroni (2001), Mattia Libretti (2002), Stefano Marchina (2001), Davide Molinari (2003), Claudio Nicoletti (1988, da Cortefranca), Gianluca Pagani (2002), Giulio Petrali (1994), Andrea Sala (2001), Daniele Serena (1985, da Urago Mella), Simone Terzi (2002).
Centrocampisti: Alessandro Benedini (2006, da United Fionda Montenetto), Mattia Bindoni (2005), Marco Bonfiglio (2001), Luca Bonzi (2002, svincolato), Andrea Codenotti (1996, da Virtus Rodengo Saiano), Nicolò Gandossi (1999), Nicola Mereghetti (2001), Matteo Redana (2003), Luca Romano (2002), Matteo Rota (2001), Andrea Scaglia (2001), Micheal Tabaglio (2003)
Attaccanti: Andrea Colpani (2002), Nicola Cottone (1994), Marco Maffettone (2003), Mattia Picco (2005, da Libertas Bagnolo Mella), Federico Solari (1998), Leonardo Vergolio (2002).