Terza categoria, Per la NPP Erbusco l’obiettivo è la promozione

Quattro amici dietro le quinte a costruire i carri allegorici di uno dei Carnevali più famosi in provincia, quello di Erbusco: gli stessi quattro amici che adesso intendono rilanciare il calcio locale. E no, tradizione a parte, stavolta nessuno scherzo vale perché si fa sul serio. Maurizio Lussignoli è il presidente, con lui ci sono Pierino Vezzoli, Luca Moretti e Giuseppe Turra. A dare una mano pure Mario Trevisi, Antonio Verzeletti, Roberto Sartori e un ds navigato come Domenico Inverardi. È nata così la NPP Erbusco, con quella sigla iniziale che è un acronimo misterioso nato proprio quarant’anni fa con i carri di Carnevale.
«Siamo una famiglia – spiega Pierino Vezzoli -. Noi ci mettiamo la faccia con l’obiettivo di portare entusiasmo e famiglie al centro sportivo. Prima di tutto però dobbiamo dire grazie a Mauro Cavalleri, il nostro sindaco, per l’appoggio che ci ha da subito garantito in questa nuova avventura e a quei dirigenti che, più esperti di noi, hanno accettato di salire a bordo».
La matricola è nuova, ma di fatto la NPP va a sostituire in Terza categoria la Polisportiva Erbusco, che andrà avanti col settore giovanile e la squadra femminile. «Sono due società distinte – spiega Inverardi dopo la presentazione avvenuta alla cantina Derbusco Cives – e il nostro intento è di provare a salire in Seconda categoria nel giro di 2-3 stagioni: insomma non c’è fretta ma nemmeno vogliamo perdere tempo. Non abbiamo iscritto nessuna Under 21, ma siamo al lavoro per creare una Juniores dall’anno prossimo. Un passo alla volta, con la volontà di costituire anche un buon settore giovanile».
Il mercato
Il mercato ha guardato anche alla categoria superiore. «Abbiamo una buona base di ragazzi della Polisportiva Erbusco – riassume Inverardi – ai quali abbiamo affiancato ragazzi che hanno giocato in Seconda, Prima e Promozione, per provare ad alzare il livello e la mentalità vincente. Abbiamo pescato dal Villongo, dal Gsr e anche dal Cortefranca, società che ho salutato proprio quest’estate. Siamo convinti di poter fare bene, ma senza proclami e soprattutto senza obblighi».
L’allenatore
Il tecnico ha una storia particolare: ricordate Peter Nnanami, nazionalità nigeriana e calciatore di ottimo livello? Lo avevamo lasciato due anni fa al San Pancrazio nell’Under 17, lo ritroviamo a casa sua, proprio a Erbusco, per un’avventura in prima squadra. «Il suo curriculum parla per lui – sorride Inverardi -. Ha fatto le giovanili nell’Atletico Madrid, poi è stato al Genoa e ha giocato diversi anni in serie C in alcune squadre del Sud Italia. È un allenatore con un bagaglio tecnico e di esperienza che dà grandi garanzie e anche il suo carisma sarà importante: siamo convinti che, in un gruppo nuovo, la spinta del tecnico sia fondamentale per creare un bel collante. E siamo in buone mani».
Staff e dirigenza
Presidente Maurizio Lussignoli
Direttore Tecnico Mario Trevisi
Direttore Sportivo Domenica Inverardi
Allenatore Peter Nnamani
La rosa
Portieri: Alessandro Vezzoli (2003, Palosco); Filippo Vianelli (2005, New Team)
Difensori: Aiman Boulagouach (2006, Cortefranca); Mirco Castellaro (2003, Erbusco); Alessio Catalano (2003, Erbusco); Davide Cavalleri (2004, Erbusco); Andrea Clerici (2004, Erbusco); Nicola Galli (2003, svincolato); Vittorio Galli (2003, Cortefranca); Roberto Radici (2004, New Team); Andrea Savoia (1999, Adrara San Rocco); Andrea Silini (2004, Erbusco); Alessandro Visonà (2003, Passirano Camignone)
Centrocampisti: Andrea Lancini (2006, Erbusco); Paolo Licini (1997, Villongo); Patryk Rossi (1995, Erbusco); Andrea Valtellini (1996, Cortefranca); Luca Vezzoli (2004, Erbusco); Lorenzo Vezzoli (2004, Erbusco)
Attaccanti: Filippo Cominardi (1998, Erbusco); Mauro Di Paolo (1996, svincolato); Manuel Grassi (1993, Cortefranca); Lorenzo Orizio (1994, Cortefranca); Andrea Radici (1991, Gsr); Sami Ramadani (1997, Centrolago)