Il Desenzano perde ma va alle semifinali scudetto di serie D

Dopo il successo per 2-0 in casa dell’Ostiamare, bastava anche un ko col minimo scarto per avanzare (visto che i laziali avevano poi vinto 3-2 in Toscana) e così è stato per la formazione di Marco Gaburro, trafitta dalla rete di Benedetti ma comunque prima nel girone 2 della corsa tricolore nel campionato Interregionale. A fine gara è stata comunque festa, con la Lega nazionale dilettanti che ha premiato la società del presidente Roberto Marai per lo storico approdo in serie C .

Nuovi impegni

Ora il Desenzano attende di conoscere avversaria e ordine di incontri della semifinale, su andata e ritorno tra domenica 24 e domenica 31 maggio. Al penultimo atto nazionale oltre ai gardesani approdano i liguri del Vado, la Scafatese e il Barletta: i pugliesi, in quanto miglior seconda, non potranno affrontare i campani con con cui hanno giocato ieri pareggiando 1-1. Sarà il sorteggio a definire domani il percorso dei gardesani.