Il Desenzano perde ma va alle semifinali scudetto di serie D

Sconfitta indolore per il Desenzano. Nel clima di grande festa lo 0-1 col Grosseto nella seconda gara del girone non rovina le celebrazioni ai gardesani, comunque promossi alle semifinali della Poule scudetto di serie D.
La partita
Dopo il successo per 2-0 in casa dell’Ostiamare, bastava anche un ko col minimo scarto per avanzare (visto che i laziali avevano poi vinto 3-2 in Toscana) e così è stato per la formazione di Marco Gaburro, trafitta dalla rete di Benedetti ma comunque prima nel girone 2 della corsa tricolore nel campionato Interregionale. A fine gara è stata comunque festa, con la Lega nazionale dilettanti che ha premiato la società del presidente Roberto Marai per lo storico approdo in serie C.
Nuovi impegni
Ora il Desenzano attende di conoscere avversaria e ordine di incontri della semifinale, su andata e ritorno tra domenica 24 e domenica 31 maggio. Al penultimo atto nazionale oltre ai gardesani approdano i liguri del Vado, la Scafatese e il Barletta: i pugliesi, in quanto miglior seconda, non potranno affrontare i campani con con cui hanno giocato ieri pareggiando 1-1. Sarà il sorteggio a definire domani il percorso dei gardesani.