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Il Desenzano perde ma va alle semifinali scudetto di serie D

La sconfitta di misura col Grosseto promuove comunque nella Poule i gardesani, al Tre Stelle a fine gara celebrata la promozione
Serie D, Poule scudetto: gli scatti di Desenzano-Grosseto
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Serie D, Poule scudetto: gli scatti di Desenzano-Grosseto

Sconfitta indolore per il Desenzano. Nel clima di grande festa lo 0-1 col Grosseto nella seconda gara del girone non rovina le celebrazioni ai gardesani, comunque promossi alle semifinali della Poule scudetto di serie D.

La partita

Dopo il successo per 2-0 in casa dell’Ostiamare, bastava anche un ko col minimo scarto per avanzare (visto che i laziali avevano poi vinto 3-2 in Toscana) e così è stato per la formazione di Marco Gaburro, trafitta dalla rete di Benedetti ma comunque prima nel girone 2 della corsa tricolore nel campionato Interregionale. A fine gara è stata comunque festa, con la Lega nazionale dilettanti che ha premiato la società del presidente Roberto Marai per lo storico approdo in serie C.

Nuovi impegni

Ora il Desenzano attende di conoscere avversaria e ordine di incontri della semifinale, su andata e ritorno tra domenica 24 e domenica 31 maggio. Al penultimo atto nazionale oltre ai gardesani approdano i liguri del Vado, la Scafatese e il Barletta: i pugliesi, in quanto miglior seconda, non potranno affrontare i campani con con cui hanno giocato ieri pareggiando 1-1. Sarà il sorteggio a definire domani il percorso dei gardesani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Desenzano calcioGrossetoPoule scudetto serie D
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