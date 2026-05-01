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Il Desenzano corre verso la C con i suoi specialisti del salto

Domenica può arrivare la promozione tra i pro, mister Gaburro cerca la quinta gioia, Bakayoko&C. il «bis» dopo l’anno scorso ad Ospitaletto
Marco Zanetti
Il Desenzano vede vicino il traguardo della promozione in serie C - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Il Desenzano vede vicino il traguardo della promozione in serie C - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

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Desenzano calcioSerie D
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