Il Desenzano corre verso la C con i suoi specialisti del salto
Domenica può arrivare la promozione tra i pro, mister Gaburro cerca la quinta gioia, Bakayoko&C. il «bis» dopo l’anno scorso ad Ospitaletto
Marco Zanetti
Il Desenzano vede vicino il traguardo della promozione in serie C - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
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