Darfo: appartenenza e Dna camuno per tornare subito in Eccellenza

Ripartire dal basso, per puntare a tornare in alto. Nel soleggiato pomeriggio di sabato il nuovo Darfo Boario ha aperto le porte alla stampa alzando il sipario sulla nuova stagione. Inedita e che sembra avere un destino tutto suo.
Nell’annata che coincide con i 90 anni di vita della società (era il 1937) il Darfo del presidente Walter Venturi, riparte dalla Promozione. E lo fa da unica bresciana inserita nel temibile girone bergamasco.
Propositi
«Vogliamo essere protagonisti e cercare di tornare in Eccellenza il prima possibile» ha detto il patron neroverde. «Crediamo fortemente in questa squadra che, rispetto agli anni precedenti, parla davvero camuno. Lo spirito di appartenenza di questi ragazzi ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi».
Rosa alla mano, ci sono sono tanti cavalli di ritorno o nomi e volti dal sangue camuno. A partire dal diesse, Gabriele Piantoni, che si mise in mostra al Comunale con il Darfo di De Zerbi. Dopo la parentesi brenese, riecco in panchina Alex Bonetti spalleggiato da Nicola Galelli. «Tornare a Darfo è sempre stimolante. Io qui ci sono cresciuto. Dalle giovanili, all’esordio in prima squadra, insomma Darfo per me è casa – afferma il tecnico camuno –. La nostra missione è riportare entusiasmo in questa società che arriva da una stagione scorsa davvero deludente e credo nei mie ragazzi».
Scelte
Il suo è un Darfo stravolto dall’operazione “piazza pulita” all’indomani della burrascosa retrocessione ma che ha salvato capitan Lini, Trovadini, Bertoli, Fanti, Maj, e Alessi. I nuovi innesti tornano, o arrivano, da vicino: Baccanelli, Poetini e Tignonsini (dall’Orsa). Dal Pianico, Bellicini, Laffranchi e Lieto.
La lista prosegue con i nomi di Fiorini (Eden Esine), Comotti (dal Cellatica) e Canotto (Verolese). Avanti coi giovani, dal Dna tutto camuno. Dopo le ultime due amichevoli in programma, il primo impegno ufficiale sarà l’esordio in Coppa Italia, domenica 6 settembre, sul campo del Sovere. Il Darfo è pronto: che la stagione abbia inizio.
Organigramma e rosa
Presidente Walter Venturi
Vice presidente Franco Damioli
Direttore generale Christian Pè
Direttore sportivo Gabriele Piantoni
Allenatore Alex Bonetti
Portieri Simone Bertoli (’03), Luca Miclini (’08), Stefano Poetini (’97).
Difensori Luca Castellanelli (’08), Gabriele Fanti (’00), Christian Fiorini (’02), Matteo Lini (’95), Nicolò Antonio Maj (’03), Diego Taboni (’07), Valentino Bellicini (’97).
Centrocampisti Mirko Alessi (’06), Filippo Comotti (’96), Alberto Fedriga (’07), Andrea Gatti (’09), Gabriele Laffranchi (’98), Nicola Lieto (’03), Mouad Sabour (’06), Mirko Tignonsini (’06).
Attaccanti Mattia Baccanelli (’00), Matteo Fabrizio Canotto (’03), Ayoub Marnissi (’07), Alessandro Martinelli (’08), Andrea Trovadini (’02).