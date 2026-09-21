Ciliverghe: giocatori e tecnico nuovi per provare ad essere protagonista

Anno zero, ma con la solita voglia di fare bene. Il Ciliverghe si ripresenta nel campionato Eccellenza con un nuovo allenatore, Stefano Tagliani, e con undici innesti rispetto alla scorsa stagione, chiusa al terzo posto alle spalle di Pavonese - che è salita direttamente in Serie D -, e Soncinese - con la quale i gialloblù hanno poi perso la finale dei play off.
Animo battagliero
Il rammarico per la mancata promozione è ancora vivo, ma c'è anche voglia di voltare pagina: «Dobbiamo cominciare a ricostruire per cercare di vincere in futuro - ha detto il presidente Nicola Bianchini durante la presentazione, avvenuta al Ristorante "Al Baratello" di Calcinato -; ripartiamo da una rosa profondamente rinnovata, che però ha grandi margini di crescita. È un anno di ripartenza e dobbiamo cercare di fare il meglio: non siamo da prima fila, ma puntiamo comunque a giocarcela con tutti».
Ad occuparsi di mercato, come di consueto, Pierluigi Zucchi, che ha ingaggiato undici volti nuovi: i difensori Giorgi (Breno), Lombardi (Gussago), Maffi (Offanenghese) e Paloschi (Orceana); i centrocampisti Gerevini (Vigasio), Nasti (Union Brescia) e Cariello (Orceana); gli attaccanti Belotti (Soncinese), Garbisi (Bsv Garda), Okou Okou (Carpenedolo) e Martinelli (Orceana).
Parola al diesse
Tra i confermati il centrocampista Giuseppe Boldini, che è anche il capitano della squadra: «Abbiamo ringiovanito di molto il gruppo - ha dichiarato il direttore sportivo - e non abbiamo alcun obbligo di vincere, ma chiaramente vogliamo arrivare tra le prime sei. Abbiamo scelto Stefano Tagliani perchè crediamo molto in lui; inoltre ha già fatto parte della nostra famiglia, perchè è stato un calciatore del Ciliverghe ed in passato ha allenato la nostra Juniores».
Al debutto, in Coppa Italia, i mazzanesi sono partiti con il piede giusto, superando 4-2 il Cellatica mentre in campionato sono arrivati due pareggi: Ma la squadra pur essendo giovane ha del potenziale - spiega l'allenatore -, ci vorrà un po' di pazienza. Dobbiamo crescere molto, anche se io sono fiducioso, perchè ho visto l'atteggiamento giusto. Ho accettato molto volentieri di venire qui, perchè considero questa come casa mia. È sempre stato un mio obiettivo quello di allenare la prima squadra gialloblù».
Organigramma e rosa
Presidente: Nicola Bianchini
Direttore sportivo: Pierluigi Zucchi
Allenatore: Stefano Tagliani
Portieri: Leonardo Bordiga ('07), Federico Faini ('08), Andrea Valtorta ('00).
Difensori: Francesco Andreoli ('07), Samuele Brida ('07), Lorenzo Giorgi ('05, Breno), Marco Lombardi ('08, Gussago), Nicola Maffi ('99, Offanenghese), Lorenzo Paloschi ('05, Orceana), Federico Tobanelli ('98), Filippo Ziliani ('06).
Centrocampisti: Giuseppe Boldini ('98), Francesco Cariello ('98, Orceana), Moussa Diomande ('02), Moussa Doumbia ('06), Gianmarco Gerevini ('93, Vigasio), Nicolò Lauricella ('91), Cristian Nasti ('06, Union Brescia), Cristian Tomasoni ('07).
Attaccanti: Simone Belotti ('05, Soncinese), Riccardo Garbisi ('08, Bsv Garda), Gabriel Martinelli ('05, Orceana), Antonio Montella ('05), Kevin Dorian Okou Okou ('98, Carpenedolo), Samuel Pilati ('06).