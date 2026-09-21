Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti
Sport
Calcio dilettanti

Ciliverghe: giocatori e tecnico nuovi per provare ad essere protagonista

Panchina affidata a Stefano Tagliani. Buona partenza in Coppa, mentre i primi due turni del campionato di Eccellenza hanno portato altrettanti pareggi
Enrico Passerini
Il Ciliverghe spera di vivere un anno da protagonista, anche se non sarà facile
Il Ciliverghe spera di vivere un anno da protagonista, anche se non sarà facile

Anno zero, ma con la solita voglia di fare bene. Il Ciliverghe si ripresenta nel campionato Eccellenza con un nuovo allenatore, Stefano Tagliani, e con undici innesti rispetto alla scorsa stagione, chiusa al terzo posto alle spalle di Pavonese - che è salita direttamente in Serie D -, e Soncinese - con la quale i gialloblù hanno poi perso la finale dei play off.

Animo battagliero

Il rammarico per la mancata promozione è ancora vivo, ma c'è anche voglia di voltare pagina: «Dobbiamo cominciare a ricostruire per cercare di vincere in futuro - ha detto il presidente Nicola Bianchini durante la presentazione, avvenuta al Ristorante "Al Baratello" di Calcinato -; ripartiamo da una rosa profondamente rinnovata, che però ha grandi margini di crescita. È un anno di ripartenza e dobbiamo cercare di fare il meglio: non siamo da prima fila, ma puntiamo comunque a giocarcela con tutti».

Ad occuparsi di mercato, come di consueto, Pierluigi Zucchi, che ha ingaggiato undici volti nuovi: i difensori Giorgi (Breno), Lombardi (Gussago), Maffi (Offanenghese) e Paloschi (Orceana); i centrocampisti Gerevini (Vigasio), Nasti (Union Brescia) e Cariello (Orceana); gli attaccanti Belotti (Soncinese), Garbisi (Bsv Garda), Okou Okou (Carpenedolo) e Martinelli (Orceana).

Parola al diesse

Tra i confermati il centrocampista Giuseppe Boldini, che è anche il capitano della squadra: «Abbiamo ringiovanito di molto il gruppo - ha dichiarato il direttore sportivo - e non abbiamo alcun obbligo di vincere, ma chiaramente vogliamo arrivare tra le prime sei. Abbiamo scelto Stefano Tagliani perchè crediamo molto in lui; inoltre ha già fatto parte della nostra famiglia, perchè è stato un calciatore del Ciliverghe ed in passato ha allenato la nostra Juniores».

Al debutto, in Coppa Italia, i mazzanesi sono partiti con il piede giusto, superando 4-2 il Cellatica mentre in campionato sono arrivati due pareggi: Ma la squadra pur essendo giovane ha del potenziale - spiega l'allenatore -, ci vorrà un po' di pazienza. Dobbiamo crescere molto, anche se io sono fiducioso, perchè ho visto l'atteggiamento giusto. Ho accettato molto volentieri di venire qui, perchè considero questa come casa mia. È sempre stato un mio obiettivo quello di allenare la prima squadra gialloblù».

Organigramma e rosa

Presidente: Nicola Bianchini

Direttore sportivo: Pierluigi Zucchi

Allenatore: Stefano Tagliani

Portieri: Leonardo Bordiga ('07), Federico Faini ('08), Andrea Valtorta ('00).

Difensori: Francesco Andreoli ('07), Samuele Brida ('07), Lorenzo Giorgi ('05, Breno), Marco Lombardi ('08, Gussago), Nicola Maffi ('99, Offanenghese), Lorenzo Paloschi ('05, Orceana), Federico Tobanelli ('98), Filippo Ziliani ('06).

Centrocampisti: Giuseppe Boldini ('98), Francesco Cariello ('98, Orceana), Moussa Diomande ('02), Moussa Doumbia ('06), Gianmarco Gerevini ('93, Vigasio), Nicolò Lauricella ('91), Cristian Nasti ('06, Union Brescia), Cristian Tomasoni ('07).

Attaccanti: Simone Belotti ('05, Soncinese), Riccardo Garbisi ('08, Bsv Garda), Gabriel Martinelli ('05, Orceana), Antonio Montella ('05), Kevin Dorian Okou Okou ('98, Carpenedolo), Samuel Pilati ('06).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
presentazioni dilettanti 2026
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...