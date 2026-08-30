Castelcovati sogna un altro campionato di Promozione da protagonista

Giunti ai nastri di partenza della stagione 2026/27 il Castelcovati Calcio non può più nascondersi dietro le apparenze, specie dopo il secondo posto con cui ha chiuso il girone E di Promozione lo scorso anno.
Da neopromossi i bassaioli hanno disputato un campionato da cenerentola, chiuso alle spalle dell’imprendibile San Pancrazio, spingendosi poi fino alla finale play off persa contro il Lodrino.
Presente e futuro
Sorteggiato in un girone F molto agguerrito, il Castelcovati si presenta quest'anno con una rosa profondamente rimaneggiata, che conta ben 13 innesti sui 27 effettivi, e uno staff confermato rispetto alla passata stagione, partendo dall’allenatore Lorenzo Scalbelli.
«Questo è il nostro secondo anno in Promozione, e sicuramente sarà più difficile dopo il secondo posto della stagione passata, dove eravamo un po’ la sorpresa», esordisce Dario Faglia, nell’insolita doppia veste di presidente e preparatore dei portieri. «Quest’anno la squadra che è stata allestita è buonissima, con delle qualità superiori rispetto alla passata stagione. L’obbiettivo è partire con il piede giusto e fare un buon campionato», ha concluso Faglia.
Più netto invece mister Scabelli, che dopo la bella cavalcata dello scorso campionato mette in guardia sulle insidie di quello imminente. «Si è parlato molto dell’anno scorso e io penso che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ma penso anche che sia un capitolo chiuso e dobbiamo pensare a quest’anno dove affrontiamo un campionato complicatissimo, in cui tutte le squadre possono arrivare prima o ultima. Le parole d’ordine sono due: umiltà e ambizione».
Organigramma e rosa
Presidente Dario Faglia
Direttore generale: Maurizio Breda
Direttore sportivo: Fulvio Bellotti
Allenatore: Lorenzo Scalbelli
Vice allenatore: Ivan Treccani
Preparatore portieri: Dario Faglia
Preparatore atletico: Simone Angeloni
Portieri: Alessio Arici (2007, Gussago), Fabio Cirimbelli (2006, Verolese 1911), Marco Faita (2006).
Difensori: Andrea Albertini (2007, Vobarno), Andrea Bonetti (2001), Marco Caravaggi (1992), Andrea Cinquini (2005), Marco Danesi (2000), Francesco Orizio (2007, Ospitaletto), Nicola Reccagni (1992), Davide Rizzini (1999), Luca Rubagotti (2007, Aurora Seriate).
Centrocampisti: Tommaso Barbisoni (2005), Fausto Baschiroli (1993, Atletico Offlaga), Otman Haichami (Sporting Chiari), Simone Infantino (2005), Alessandro Plodari (2004, BSV Garda), Alessandro Saronni (2006, Orceana Calcio), Nicolò Sirani (2007, Rovato Vertovese), Patrick Manuel Stefanescu (2000).
Attaccanti: Luca Dalola (1995, Valcalepio), Azzeddine El Hassani (1998), Samuele Farimbella (1997, Sporting Chiari), Francesco Grazioli (2000, Bagnolese), Cristiano Marinaci (2007), Amine Oukkeddou (1999), Samuele Vitari (1997).