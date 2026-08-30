Carpenedolo Bsv Garda: l’unione prova a fare la forza in Eccellenza

Niente proclami: «Costruiamo un futuro insieme». Così al Bar Sport del bocciodromo comunale, a due passi dallo stadio Mundial ‘82, il neonato Carpenedolo Bsv Garda di Eccellenza si svela senza puntare su di sé i riflettori: dà uno sguardo generale a quel che verrà dopo la recente fusione promossa dall’amicizia tra i presidenti Stefano Pedrini (Fc Carpenedolo) e Marcello Melda (Vighenzi). In sostanza, si vuole trovare l’amalgama fra giocatori e dirigenti dell’Fc Carpenedolo con quelli che sono stati del Bsv Garda.
Passo dopo passo
Nulla più al momento, sebbene qualcuno stuzzichi: «Centriamo la promozione, basta vederla da lontano», dice il sindaco Luca Franzoni, mentre annuncia il rifacimento degli spogliatoi al sintetico di via Zonta nel 2027.
Per il resto prevale un mood senza eccessi per la stagione 2026/27’. «Dodici mesi fa annunciai che con mancato approdo in serie D, sarei ripartito dai giovani – ricorda Stefano Pedrini, rimasto alla guida del neonato progetto lasciando invece il vivaio dell’Academy Carpenedolo a Danilo Migliorati -. Ecco, ho mantenuto la parola».
«Ha sposato il nostro modus operandi – gli fa eco Marcello Melda, riferimento della Vighenzi con Alberto Locatelli, Oscar Rodella e Franco Goddini -. Dopo l’avventura intrapresa con Sirmione e Bedizzole nel Bsv Garda, ampliamo ancora i nostri orizzonti tra Bassa e Benaco senza snaturarci».
Il sigillo
«È lungimirante unire due club di per sé eccellenti – incalza allora Tommaso Ghirardi, storico patron di quel che fu l’Ac Carpenedolo e attuale socio-sponsor del team rossonero -. Raggiunte qui in passato tante soddisfazioni, sono felice di sostenere l’inedito sodalizio per non vivere solo di ricordi».
E, in attesa di sentire il nuovo jingle musicale che accompagna ogni gol casalingo (al proposito è aperto un contest sui social), il ds Corrado Danieli attinge principalmente dai due principali gruppi-squadra richiamati sopra: con gli innesti di Tomaselli, Savalli e Cinetti, in rosa figurano così ben 21 atleti nati dal Duemila in poi (alcuni con esperienza in categoria) oltre agli esperti Bertoli, Botturi, Guatta, Lauricella e Peli. Al tecnico Daniele Fregoni – ex bandiera della Bedizzolese, all’esordio sulla panchina dei «grandi» – il compito di sprigionare il loro potenziale: «Né io né i ragazzi abbiamo pressioni – afferma il mister -: pensiamo a divertirci».
Organigramma e rosa
Presidente: Stefano Pedrini.
Direttore sportivo: Corrado Danieli.
Allenatore: Daniele Fregoni.
Vice allenatore: Alessandro Fusi.
Collaboratore tecnico: Alessandro Sacco.
Preparatore atletico: Francesco Tambussi.
Preparatore dei portieri: Alessandro Bolpagni.
Match analyst: Andrea Pompili.
Fisioterapisti: Roberto Abrami, Camilla Mattei.
Dirigente: Dario Zappettini.
Magazziniere: Mirko Crivellaro.
Addetto ai campi: Nino Lain.
Fotografa: Serena Campagnola.
Comunicazione e social: Daniele Casellato, Luca Gambaretti.
Portieri: Fabio Pilotti (2002, Bsv Garda), Francesco Vezzoli (2007, Fc Carpenedolo).
Difensori: Matteo Bacchetti (2008, Bsv Garda), Matteo Bedussi (2006, Fc Carpenedolo), Thomas Bresciani (2007, Fc Carpenedolo), Nicolò Fenotti (2004, Bsv Garda), Nicola Guatta (1990, Fc Carpenedolo), Alessandro Gussago (2005, Bsv Garda), Thomas Savalli (2006, Desenzano), Daniele Schlang (2003, Bsv Garda), Francesco Vernuccio (2002, Bsv Garda).
Centrocampisti: Stefano Apollonio (2002, Fc Carpenedolo), Daniel Bodei (2004, Bsv Garda), Filippo Lauricella (1994, Bsv Garda), Riccardo Tomaselli (2006, Castellana), Nicolò Viviani, (2008, Bsv Garda).
Attaccanti: Haytam Azim (2008, Bsv Garda), Fabio Bertoli (1996, Bsv Garda), Stefano Botturi (1994, Bsv Garda), Diego Cinetti (2007, Mantova), Lorenzo Faini (2000, Fc Carpenedolo), Federico Peli (1994, Fc Carpenedolo), Matteo Scarsato (2007, Bsv Garda), Marc Oliver Yao (2006, Bsv Garda).