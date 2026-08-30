Carpenedolo Bsv Garda: l’unione prova a fare la forza in Eccellenza

Il neonato sodalizio punta ad un campionato in cui tra le parole d’ordine ci sia divertirsi, ma l’ambiente è convinto che ci siano i margini per poter fare subito bene e stupire tutti

Marco Zanetti 30 agosto 2026 3 ' di lettura

Serata speciale quella della presentazione ufficiale per il Carpenedolo Bsv Garda - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti presentazioni dilettanti 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...