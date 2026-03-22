Serie D: Desenzano allunga in vetta, Rovato Vertovese e Pro Palazzolo ok

Una vittoria pesante che crea un piccolo solco in testa. La 28esima giornata di serie D potrebbe essere una di quelle da segnare con il circoletto rosso a fine stagione. Perché alla vittoria di misura del Desenzano (decisiva la rete di Procaccio) non ha risposto il Lentigione, fermato sul pari (1-1) dalla Correggese.

La classifica quindi dice ora Desenzano 63, Lentigone e Pistoiese 59, con le due formazioni che si affronteranno mercoledì per il recupero. Match che i gardesani guarderanno da vicino. Nello stesso girone successi sia per il Rovato Vertovese (1-0) sia per la Pro Palazzolo all’ultimo respiro (3-2).

Nel girone B invece ko casalingo del Breno (0-3) controla Folgore Caratese capolista.

Il vantaggio

Un gol di Procaccio dopo 25 minuti regala al Desenzano tre punti pesantissimi al Tre Stelle contro la Cittadella Vis Modena. Vero che dietro Lentigione e Pistoiese devono affrontarsi mercoledì, ma intanto quel vantaggio sulla coppia di 4 punti non è affatto poco. A metà settimana potrebbe uscire la vera antagonista dei gardesani, mentre un pareggio potrebbe essere la svolta della stagione per la squadra di Gaburro, che intanto continua a guardare tutti dall’alto in basso.

Vince anche la Pro Palazzolo che batte 3-2 il Sant’Angelo. In meno di un quarto d’ora la doppietta di Minessi mette il match in discesa per i padroni di casa, che subiscono però la reazione degli ospiti capaci prima di accorciare le distanze, e poi di pareggiare.

In pieno recupero la Pro Palazzolo chiude i conti grazie alla rete di Mattioli: palla in fondo al sacco e fischio finale.

Successo anche per il Rovato Vertovese che prosegue nella sua stagione ricca di soddisfazioni. Battuto 1-0 il Tropical Coriano grazie alla segnatura di Faggiano.

Scivolone

Cercava l’impresa il Breno al Tassara contro la capolista Folgore Caratese capace però di imporsi 3-0. Vantaggio ospite nel primo tempo con Biondini, Capelli e Campani chiudono poi i conti nella ripresa.