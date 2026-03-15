In serie D pesante vittoria del Desenzano a Sesto San Giovanni

Il Desenzano coltiva il sogno serie C. Una vittoria pesantissima sul campo della Pro Sesto per i gardesani, nel giorno in cui la Pro Palazzolo vince in casa del Tuttocuoio con il poker di Minessi e Rovato Vertovese e Breno colgono pareggi dalla valenza differente.

Desenzano torna in testa

Il Desenzano schiva anche l’insidia Pro Sesto e con il decimo risultato utile consecutivo guarda tutti dall’alto, in attesa del recupero del 25 marzo tra il Lentigione (-2) e la Pistoiese (-4), reduce dal trionfo in Coppa Italia ad Ancona. Nel primo tempo a Barranca risponde Bortolato, è il centrocampista Antonelli all’89’ a regalare tre punti pesantissimi all’undici di Marco Gaburro. Ad assistere al match anche l’ex campione del mondo Alex Del Piero (il figlio Tobias è in forza alla Pro Sesto da qualche settimana).

Pro Palazzolo, torna il sereno

Dopo due settimane ad altissima tensione, la Pro Palazzolo ritrova Bono in panchina e la vittoria. Protagonista assoluto è Anthony Minessi, a cui bastano 18 minuti per rifilare una quaterna al fanalino Tuttocuoio in Toscana.

Rovato Vertovese, punto in rimonta

Il Rovato Vertovese non ha quasi più nulla da chiedere al campionato, ma non fa sconti e sul campo della Trevigliese trova un buon punto. Dopo il vantaggio bergamasco al 14’, al 29’ è Bertuzzi ad allungare a sei turni la serie positiva degli oroblù di Mauro Belotti.

Breno si rialza, ma niente vittoria

La ripartenza è a metà nel girone B per il Breno, che riacciuffa subito il Caldiero ma non arriva all’agognato successo che avrebbe consentito di ricucire parte del gap con la salvezza diretta (-6 dai veronesi e dal Real Calepina). Succede tutto in un minuto nella ripresa: vantaggio veronese con Caneva, pari immediato di Castelli.