Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.
Serie D
Girone B
- Breno-Brusaporto 0-2
- Caldiero Terme-Villa Valle 1-1
- Casatese Merate-Pavia 1-0
- ChievoVerona-Castellanzese 2-2
- Folgore Caratese-Real Calepina 1-1
- Milan Futuro-Varesina 0-1
- Oltrepò-Nuova Sondrio 0-3
- Scanzorosciate-Leon 0-0
- Virtus CiseranoBergamo-Vogherese 6-1
Girone D
- Correggese-Trevigliese 1-1
- Pistoiese-Tropical Coriano 0-1
- Imolese-Desenzano 0-1
- Lentigione-Progresso 1-2
- Piacenza-Pro Sesto 3-1
- Pro Palazzolo-Crema 2-1
- Sangiuliano City-Cittadella Vis Modena 0-1
- Sasso Marconi-Rovato Vertovese 2-1
- Tuttocuoio-Sant'Angelo 0-1
Eccellenza
Girone C
- Pavonese-Castellana 3-2
- Ciliverghe-Castelleone 2-0
- Città Di Albino-CazzagoBornato 2-1
- Colognese-Juvenes Pradalunghese 1-2
- Offanenghese-Carpenedolo 3-2
- Orceana-Castiglione 1-1
- Pianico-Darfo Boario 4-1
- Poggese-Cellatica 1-0
- Soncinese-BSV Garda 2-0
Promozione
Girone E
- Asola-Rezzato 0-1
- Atletico Orsa Iseo-Sporting Club 1-1
- Castelcovati-Calcinato 3-1
- Castrezzato-Governolese 0-1
- Lodrino-Sporting Chiari 3-1
- Valcalepio-Vobarno 2-5
- Verolese-San Pancrazio 2-1
- Virtus Aurora Travagliato-Team Oratorio Pumenengo 5-1
Girone A (Bergamo)
- Almè-Torre De Roveri 0-1
- Gorle-Acc. Calcio A. V. Brembana 3-4
- Cenate Sotto-Atletico Villongo 1-1
- Cividate Pontoglio-Oratorio Cologno 6-0
- Forza E Costanza 1905-Acos Treviglio 1-3
- Gavarnese-Calusco 2-3
- San Paolo D’Argon-Calvenzano 1-2
- San Pellegrino-Aurora Seriate 0-0
Prima categoria
Girone F
- Bagnolese-Castelmella 0-1
- Cologne-Paitone 3-1
- Gussago-Concesio 1-1
- La Sportiva Ome-Eden Esine 3-2
- Roè Volciano-Pian Camuno 3-1
- San Michele Travagliato-Voluntas 3-1
- Unitas Coccaglio-Oratorio Maclodio 3-0
- Valtrompia-Castenedolese 1-0
Girone G
- Castelvetro Incrociatello-Remedello 0-2
- Dinamo Gonzaga-Porto 0-1
- Leoncelli-Atletico Offlaga 0-0
- Oratorio Gambara-La Piccola Atene 4-1
- Serenissima-Montirone 1-2
- Sirmione Rovizza-Gonzaga 3-1
- Suzzara-Pralboino 2-0
- Union Team Marmirolo-Rapid Olimpia 0-0
Seconda categoria
Girone D
- Artogne-Cortefranca Franciacorta 4-0
- Bienno-Foresto Sparso Sen. Academy 1-1
- Endine Gaiano-Oratorio San Marco 1-2
- Tavernola-Nuova Valcavallina 1-1
- G.S.R. Football Club-Nuova Camunia 0-2
- Oratorio Zandobbio-Padernese 3-2
- Paratico-Sellero Novelle 3-1
- Passirano Camignone-Rovato Academy 3-1
Girone E
- Bassa Bresciana-Real Leno 1-1
- Borgosatollo-Azzurra Calvina 3-2
- Deportivo Fornaci-Roncadelle 2-5
- Quinzanese-Botticino 2-1
- S. Carlo Rezzato-Virtus Manerbio 3-2
- Flero-Ghedi 1-2
- Verolavecchia-Villaclarense 3-2
- Virtus Feralpi Lonato-United Fionda Montenetto 4-0
Girone F
- Benaco Salò-Valtenesi 1-2
- Cellatica-Gavardo 4-1
- Oratorio Urago Mella-Collebeato 0-0
- Polisportiva Prevalle-Valgobbia 0-1
- Ponte Zanano-Odolo 1-1
- S. Andrea Concesio-Nave 3-1
- Serle-Pavoniana Gymnasium 1-0
- Team Out-Real Dor Brescia 2-0
Girone H (Cremona)
- Ceresarese-Ciria 0-1
- Cannetese-Primavera Stagnolmese 1-3
- Corona-Canottieri Baldesio 1-2
- Gottolengo-Castelverde 6-2
- Martelli-Pescarolo 3-5
- Rapid United-Pessina 0-2
- Robecco D'Oglio-Acquanegra 2-5
- Sospirese-Casalbuttano 1-3
Girone A – Trentino
- Alta Valsugana Sq. B-Virtus Rovere 3-3 (giocata ieri)
- Leno-Virtus Giudicariese 1-2 (giocata ieri)
- Stivo-Bagolino 4-1 (giocata ieri)
- 3 P Val Rendena-Castelcimego 0-1
- Caffarese-Baone 0-2
- Carisolo-Monte Baldo 0-0
- Nogaredo-Solteri San Giorgio 6-3
Terza categoria
Girone A – play off
- Centrolago-Gso Azzano Mella 2-1
- Roccafranca Ludriano-Nuova A.c. San Paolo 3-1
Girone B – play off
- Nuova Valsabbia-Real Mompiano 0-5
- Polisportiva Pozzolengo-Uso Mompiano 2-1
Bergamo – girone C – play off
- Atletico Provaglio-Oratori Villongo 2-1
- Aurora Fontanella-Valcalepio Junior 3-3
Femminile
Serie C
- Azzurra S. Bartolomeo-Südtirol 1-2
- Dolomiti Bellunesi-Garlasco 0-3
- Orobica Bergamo-Trento Academy 1-1
- Real Vicenza Women-ChievoVerona Women 1-2
- Tavagnacco-Pro Palazzolo 0-3
- Villorba Treviso-Venezia 1-1
Eccellenza – Girone A
- Fiammamonza-Calcio Desenzano 2-2
- Real Trezzano-Mantova Women 1-1
- Uesse Sarnico 1908-Accademia Milano 1-2
- Virtus Cantalupo-Castello Città Di Cantù 3-1
- Cavenago-Circolo Giovanile Bresso 1-3
- Città Di Brugherio-Varese 1-0
- Doverese-Rhodense 1-3
- Bresso-Calcio Erbusco 1-3
Promozione – Girone A
- Orobica Bergamo-Cremonese 1-0
- Femminile Mantova-Women's Soccer Team Brescia 1-3
- Trevigliese-Rondinera 12-0
- Monterosso-Femminile Villa Valle 1-2
- Oratorio Redondesco-Pavonese Cigolese 2-0
- Polisportiva Oratorio 2B-Accademia Rudianese 1-0
- Folgore Caratese-Doverese 6-2
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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