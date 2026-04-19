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Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Pavonese-Castellana di Eccellenza - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Pavonese-Castellana di Eccellenza - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.

Serie D

Girone B

  • Breno-Brusaporto 0-2
  • Caldiero Terme-Villa Valle 1-1
  • Casatese Merate-Pavia 1-0
  • ChievoVerona-Castellanzese 2-2
  • Folgore Caratese-Real Calepina 1-1
  • Milan Futuro-Varesina 0-1
  • Oltrepò-Nuova Sondrio 0-3
  • Scanzorosciate-Leon 0-0
  • Virtus CiseranoBergamo-Vogherese 6-1

Girone D

  • Correggese-Trevigliese 1-1
  • Pistoiese-Tropical Coriano 0-1
  • Imolese-Desenzano 0-1
  • Lentigione-Progresso 1-2
  • Piacenza-Pro Sesto 3-1
  • Pro Palazzolo-Crema 2-1
  • Sangiuliano City-Cittadella Vis Modena 0-1
  • Sasso Marconi-Rovato Vertovese 2-1
  • Tuttocuoio-Sant'Angelo 0-1

Eccellenza

Girone C

  • Pavonese-Castellana 3-2
  • Ciliverghe-Castelleone 2-0
  • Città Di Albino-CazzagoBornato 2-1
  • Colognese-Juvenes Pradalunghese 1-2
  • Offanenghese-Carpenedolo 3-2
  • Orceana-Castiglione 1-1
  • Pianico-Darfo Boario 4-1
  • Poggese-Cellatica 1-0
  • Soncinese-BSV Garda 2-0

Promozione

Girone E

  • Asola-Rezzato 0-1
  • Atletico Orsa Iseo-Sporting Club 1-1
  • Castelcovati-Calcinato 3-1
  • Castrezzato-Governolese 0-1
  • Lodrino-Sporting Chiari 3-1
  • Valcalepio-Vobarno 2-5
  • Verolese-San Pancrazio 2-1
  • Virtus Aurora Travagliato-Team Oratorio Pumenengo 5-1

Girone A (Bergamo)

  • Almè-Torre De Roveri 0-1
  • Gorle-Acc. Calcio A. V. Brembana 3-4
  • Cenate Sotto-Atletico Villongo 1-1
  • Cividate Pontoglio-Oratorio Cologno 6-0
  • Forza E Costanza 1905-Acos Treviglio 1-3
  • Gavarnese-Calusco 2-3
  • San Paolo D’Argon-Calvenzano 1-2
  • San Pellegrino-Aurora Seriate 0-0

Prima categoria

Girone F

  • Bagnolese-Castelmella 0-1
  • Cologne-Paitone 3-1
  • Gussago-Concesio 1-1
  • La Sportiva Ome-Eden Esine 3-2
  • Roè Volciano-Pian Camuno 3-1
  • San Michele Travagliato-Voluntas 3-1
  • Unitas Coccaglio-Oratorio Maclodio 3-0
  • Valtrompia-Castenedolese 1-0

Girone G

  • Castelvetro Incrociatello-Remedello 0-2
  • Dinamo Gonzaga-Porto 0-1
  • Leoncelli-Atletico Offlaga 0-0
  • Oratorio Gambara-La Piccola Atene 4-1
  • Serenissima-Montirone 1-2
  • Sirmione Rovizza-Gonzaga 3-1
  • Suzzara-Pralboino 2-0
  • Union Team Marmirolo-Rapid Olimpia 0-0

Seconda categoria

Girone D

  • Artogne-Cortefranca Franciacorta 4-0
  • Bienno-Foresto Sparso Sen. Academy 1-1
  • Endine Gaiano-Oratorio San Marco 1-2
  • Tavernola-Nuova Valcavallina 1-1
  • G.S.R. Football Club-Nuova Camunia 0-2
  • Oratorio Zandobbio-Padernese 3-2
  • Paratico-Sellero Novelle 3-1
  • Passirano Camignone-Rovato Academy 3-1

Girone E

  • Bassa Bresciana-Real Leno 1-1
  • Borgosatollo-Azzurra Calvina 3-2
  • Deportivo Fornaci-Roncadelle 2-5
  • Quinzanese-Botticino 2-1
  • S. Carlo Rezzato-Virtus Manerbio 3-2
  • Flero-Ghedi 1-2
  • Verolavecchia-Villaclarense 3-2
  • Virtus Feralpi Lonato-United Fionda Montenetto 4-0

Girone F

  • Benaco Salò-Valtenesi 1-2
  • Cellatica-Gavardo 4-1
  • Oratorio Urago Mella-Collebeato 0-0
  • Polisportiva Prevalle-Valgobbia 0-1
  • Ponte Zanano-Odolo 1-1
  • S. Andrea Concesio-Nave 3-1
  • Serle-Pavoniana Gymnasium 1-0
  • Team Out-Real Dor Brescia 2-0

Girone H (Cremona)

  • Ceresarese-Ciria 0-1
  • Cannetese-Primavera Stagnolmese 1-3
  • Corona-Canottieri Baldesio 1-2
  • Gottolengo-Castelverde 6-2
  • Martelli-Pescarolo 3-5
  • Rapid United-Pessina 0-2
  • Robecco D'Oglio-Acquanegra 2-5
  • Sospirese-Casalbuttano 1-3

Girone A – Trentino

  • Alta Valsugana Sq. B-Virtus Rovere 3-3 (giocata ieri)
  • Leno-Virtus Giudicariese 1-2 (giocata ieri)
  • Stivo-Bagolino 4-1 (giocata ieri)
  • 3 P Val Rendena-Castelcimego 0-1
  • Caffarese-Baone 0-2
  • Carisolo-Monte Baldo 0-0
  • Nogaredo-Solteri San Giorgio 6-3

Terza categoria

Girone A – play off

  • Centrolago-Gso Azzano Mella 2-1 
  • Roccafranca Ludriano-Nuova A.c. San Paolo 3-1 

Girone B – play off

  • Nuova Valsabbia-Real Mompiano 0-5 
  • Polisportiva Pozzolengo-Uso Mompiano 2-1 

Bergamo – girone C – play off

  • Atletico Provaglio-Oratori Villongo 2-1
  • Aurora Fontanella-Valcalepio Junior 3-3 

Femminile

​​​​​Serie C

  • Azzurra S. Bartolomeo-Südtirol 1-2
  • Dolomiti Bellunesi-Garlasco 0-3
  • Orobica Bergamo-Trento Academy 1-1
  • Real Vicenza Women-ChievoVerona Women 1-2
  • Tavagnacco-Pro Palazzolo 0-3
  • Villorba Treviso-Venezia 1-1

Eccellenza – Girone A

  • Fiammamonza-Calcio Desenzano 2-2
  • Real Trezzano-Mantova Women 1-1
  • Uesse Sarnico 1908-Accademia Milano 1-2
  • Virtus Cantalupo-Castello Città Di Cantù 3-1
  • Cavenago-Circolo Giovanile Bresso 1-3
  • Città Di Brugherio-Varese 1-0
  • Doverese-Rhodense 1-3
  • Bresso-Calcio Erbusco 1-3

Promozione – Girone A

  • Orobica Bergamo-Cremonese 1-0 
  • Femminile Mantova-Women's Soccer Team Brescia 1-3
  • Trevigliese-Rondinera 12-0
  • Monterosso-Femminile Villa Valle 1-2
  • Oratorio Redondesco-Pavonese Cigolese 2-0
  • Polisportiva Oratorio 2B-Accademia Rudianese 1-0
  • Folgore Caratese-Doverese 6-2 

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

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