Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Dopo i vari verdetti giunti prima di Pasqua, stavolta nessuna formazione bresciana è riuscita a stappare lo spumante. C’era la possibilità che ciò accadesse in Terza categoria per il New Team Adro, tuttavia il campo ha dato un esito diverso. Per il resto, con la stagione ormai agli sgoccioli, solita vagonata di emozioni, immortalate dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

Eccellenza, gli scatti di Bsv Garda-Pavonese - Eccellenza, gli scatti di Bsv Garda-Pavonese - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

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Il Bsv Garda fa suo con un perentorio 3-0 il match di cartello con l’ex capolista Pavonese. Con questo passo falso, infatti, la formazione rossonera cede – di nuovo – il trono alla Soncinese. In un continuo avvicendamento in testa tra le due, chissà cosa accadrà nelle prossime due sfide ancora a disposizione, con il Ciliverghe che si è avvicinato minacciosamente in terza posizione.

Promozione

Promozione, gli scatti di Rezzato-Atletico Orsa Iseo - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

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Nel girone E, il Rezzato detta legge tra le proprie mura nello scontro con l’Atletico Orsa Iseo (1-0): con un +5 sulla zona play out, ora al team dell’hinterland manca solo l’aritmetica per essere sicuro della salvezza. Al contrario, i rivali franciacortini rimangono inguaiati nelle forche caudine della zona play out.

Prima categoria

Prima categoria, gli scatti di Valtrompia-Pian Camuno - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

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Dopo il successo della Bagnolese nell’anticipo di sabato, il Valtrompia – suo diretto inseguitore – non stecca l’appuntamento con il Pian Camuno nella 28esima giornata del girone F. Nel derby, i viola s’impongono all’inglese (2-0) sui vicini di casa biancorossi e persistono a guardare da vicino la vetta, sempre a 2 punti di distanza.

Prima categoria, gli scatti di Montirone-Sirmione Rovizza - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

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Nel girone G, non pago di un titolo già messo in bacheca, il Montirone cala una manita (5-1) sul Sirmione. E se per Bardelloni e soci la festa può proseguire, per i gardesani c’è ancora da sudare: la salvezza va conquistata nei 180 minuti a disposizione, con l’obiettivo di evitare i temibili play out.

Seconda categoria

Seconda categoria, gli scatti di Ghedi-Borgosatollo - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

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Potrebbe essere l’allungo decisivo nel girone E, chissà. Mentre le inseguitrici sgomitano tra di loro (ci sono ben 4 squadre racchiuse in soli due punti), il Ghedi non traballa dall’alto della classifica: nello scontro diretto con Borgosatollo, con il 3-1 maturato a domicilio, si aggiudica l’intera posta in palio e guarda dunque molto da vicino lo sbarco in Prima.

Terza categoria

Terza categoria, gli scatti di Valcalepio Junior-New Team Adro - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

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Un’enorme beffa al fotofinish. Impegnato a duellare per il ruolo di re assoluto nel girone C a trazione bergamasca, il New Team Adro nell’ultimo impegno di regular season di campionato riesce solo a sfiorare la gioia di accomodarsi in modo definitivo sul trono. La sconfitta in trasferta con il Valcalepio Junior (1-2) rovina i piani ai franciacortini che, superati in testa dal Comonte, dovranno loro malgrado superare in fretta la delusione incanalare il desiderio di rivalsa nelle gare play off.