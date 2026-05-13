Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti
Sport
Calcio dilettanti

Stangata Breno: oltre alla retrocessione campo squalificato per un turno

La decisione del giudice sportivo dopo il play out di serie D perso col Pavia: 3.000 euro di ammenda e una gara a porte chiuse in campo neutro
La delusione del Breno al termine del play out - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
La delusione del Breno al termine del play out - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Oltre alla retrocessione, c’è la stangata. Il Breno finito in Eccellenza dopo il play out perso con il Pavia deve pagare anche un conto salatissimo alla giustizia sportiva: 3.000 euro di ammenda e squalifica del campo per una giornata per intemperanze dei propri tifosi.

La motivazione

Questo quanto deciso dal giudice sportivo di serie D in seguito alla gara persa domenica al Tassara. Al Breno sono stati inflitti 3.000 euro di multa e l’obbligo di giocare una partita a porte chiuse in campo neutro. Questa la motivazione addotta dal giudice sportivo: «Per avere propri sostenitori nel corso della gara, lanciato una lattina di bibita all'indirizzo di un assistente arbitrale senza colpirlo. Al termine della gara i medesimi sostenitori lanciavano una pietra di grandi dimensioni all'indirizzo di un assistente arbitrale e del Commissario di campo che passava a circa un metro di distanza da entrambi senza colpirli. Sanzione così determinata in considerazione dell'idoneità del lancio della pietra ad arrecare gravi conseguenze fisiche».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Breno CalcioSerie DBreno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...