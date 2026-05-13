Stangata Breno: oltre alla retrocessione campo squalificato per un turno

Oltre alla retrocessione, c’è la stangata. Il Breno finito in Eccellenza dopo il play out perso con il Pavia deve pagare anche un conto salatissimo alla giustizia sportiva: 3.000 euro di ammenda e squalifica del campo per una giornata per intemperanze dei propri tifosi.

La motivazione

Questo quanto deciso dal giudice sportivo di serie D in seguito alla gara persa domenica al Tassara. Al Breno sono stati inflitti 3.000 euro di multa e l’obbligo di giocare una partita a porte chiuse in campo neutro. Questa la motivazione addotta dal giudice sportivo: «Per avere propri sostenitori nel corso della gara, lanciato una lattina di bibita all'indirizzo di un assistente arbitrale senza colpirlo. Al termine della gara i medesimi sostenitori lanciavano una pietra di grandi dimensioni all'indirizzo di un assistente arbitrale e del Commissario di campo che passava a circa un metro di distanza da entrambi senza colpirli. Sanzione così determinata in considerazione dell'idoneità del lancio della pietra ad arrecare gravi conseguenze fisiche».