Aurora Travagliato, rivoluzione per restare ai vertici della Promozione

Una rivoluzione quasi totale per restare in alto. Dopo una stagione comunque esaltante nel campionato di Promozione, culminata con la disputa dei play off, la Virtus Aurora Travagliato sceglie la strada del rinnovamento, stravolgendo l’organico e inserendo ben diciotto giocatori nuovi sui ventidue totali.
Dopo la presentazione al caffè La Piazza di Travagliato, nel quale ha sfilato anche parte del vivaio biancorosso, oltre alla neonata formazione iscritta al campionato di Terza categoria Under 21, la squadra è partita bene con quattro punti in due gare. Guai a pensare a un ridimensionamento, perché i nomi approdati alle Furie Rosse nel mercato estivo - tra cui spiccano quelli dell’ex rondinella Luigi Alberto Scaglia dal Ciliverghe, di Daniele Alberti dal Vobarno, del duo Masperi-Mehic arrivato dal Cellatica e dei giovani 2007 Barbieri (Carpenedolo), Gavazzi (Vobarno), Loda (Concesio) e Beccalossi (Bsv Garda) - sono di alto calibro, con l’obiettivo, nel tempo, di alzare ulteriormente l’asticella.
Guida
Ma anche la panchina si gode la sua rivoluzione, con la scelta di Emanuele Bruni: torna alla guida di una squadra a distanza di due anni dall’ultima volta, può vantare un curriculum di tutto rispetto, tra cui le esperienze sulle panchine del Franciacorta e del Ponte San Pietro in D.
«Questa è una stagione da cui dobbiamo ripartire - spiega il ds Nicola Zanetti, anche lui fresco di approdo in biancorosso -. La squadra l’anno scorso ha fatto bene, ma questo deve essere l’anno zero per porre le basi per il futuro. Abbiamo un progetto lungo e ambizioso, non è questo l’anno in cui vogliamo provare a fare il salto, servirà tempo per amalgamare il gruppo».
Entusiasmo condiviso anche dal neotecnico Bruni: «Questa è un’opportunità importante in una piazza storica, la seconda più longeva della provincia dopo il Brescia. Mi aspetto di disputare un campionato di livello, ma soprattutto divertirci. Ringrazio la società per la costruzione di una squadra di livello. La vera sfida sarà amalgamare fin da subito il gruppo, trasmettendo le nostre idee di calcio».
Organigramma e staff
Presidente: Giulio Derada
Vice presidente: Fausto Andreis
Direttore sportivo: Nicola Zanetti
Team Manager: Stefano Ferrari, Giambattista Bergomi
Allenatore: Emanuele Bruni
Vice allenatore: Andrea Zanoletti
Preparatore dei portieri: Paolo Bonsi
Preparatore atletico: Stefano Bosetti
La rosa
Portieri: Lorenzo Benedetti (2005), Enrico Romeda (1999, Castelmella)
Difensori: Luca Barbieri (2007, Carpenedolo), Diego Gavazzi (2007, Vobarno), Fabio Ghedi (2006), Luca Alessandro Loda (2007, Concesio), Luca Massardi (1995), Mattia Noris (1995, Torre de Roveri), Luca Randazzo (1996, Oratorio Calvenzano), Alessandro Turra (2006, Villongo)
Centrocampisti: Andrea Angoli (2004, Forza e Costanza), Martino Archetti (2004, Atletico Orsa Iseo), Giacomo Beccalossi (2007, Bsv Garda), Gianandrea Maspeti (1997, Cellatica), Alen Mehic (2001, Cellatica), Nicola Torchio (2000, Castrezzato), Lorenzo Trebeschi (2004, CazzagoBornato)
Attaccanti: Daniele Alberti (2000, Vobarno), Nicola Bariselli (2002, Forza e Costanza), Abdoul Madjid Guebre (2005, Lodrino), Matteo Lombardi (2002), Nikita Marchesini (2005, Pianico), Luigi Alberto Scaglia (1986, Ciliverghe)