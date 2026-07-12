Academy Rovato: progetto ambizioso per puntare a disputare i play off

L’Academy Rovato (Seconda categoria) è reduce certamente da un ottimo campionato che l’ha portata a sfiorare i play off, impresa che non è andata a termine per un soffio. Il passato però è alle spalle: il sodalizio franciacortino riparte con un volti nuovi (che si sono visti alla presentazione) a cominciare dalla guida tecnica che è Matteo Libretti, esperto tecnico di Ospitaletto che si è lasciato alle spalle tre anni a Cologne ed adesso approda sulla panchina rovatese.
La scelta
Proprio al neo tecnico chiediamo cosa l’ha spinto ad accettare la proposta dell’Academy Rovato: «Due cose – afferma Libretti – la determinazione ed il progetto ambizioso della società; ero reduce dal divorzio di gennaio a Cologne e desideravo ripartire proprio con un progetto ambizioso; ho parlato con i dirigenti dell’Academy Rovato ed ho trovato quello che cercavo».
Un percorso che possa portare il sodalizio franciacortino a navigare nelle zone nobili della classifica e prendere parte ai play off solo sfiorati l’anno scorso: «Sono convinto – prosegue il trainer di Ospitaletto – che la squadra a disposizione possa essere all’altezza di Passirano Camignone, Cortefranca Franciacorta e Virtus Rodengo Saiano; sono avversari certamente molto insidiosi, ma anche noi possiamo dire la nostra».
Il lavoro
Il diesse Franco Pedrocca viaggia sulla stessa lunghezza d’onda della nuova guida tecnica: «Abbiamo lavorato bene sul mercato; la squadra è un mix di elementi giovani ed esperti, spetterà al tecnico trovare la quadra».
Alla presentazione erano presenti anche le autorità istituzionali come il sindaco Valentina Bergo che ha espresso parole di incoraggiamento per la squadra rovatese: «Da sempre l’amministrazione comunale è stata vicina alle compagini sportive; siamo convinti che l’Academy farà un ottimo campionato; dal canto suo, l’amministrazione comunale, sarà vicino alla società ed alla squadra per incoraggiarle e fare in modo che possano raggiungere gli obiettivi prefissati».
Rosa Rovato Academy 2026-2027
Portieri Fabrizio Biazzi (1982), Carmine Secondulfo (1996), Alessandro Vagge (1996) Polisportiva Samurai.
Difensori Michele Annoni (1995, Romanese), Giovanni Bello (1991) Polisportiva Samurai, Matteo Bettoni (2004), Michele Buffoli (2005), Davide Danesi (2003), Alpha, Murphy Guindo (2004), Andrea Lazzari (1995), Simone Rivetti (2002).
Centrocampisti Marco Cappellano (2002), Andrea Lazzaroni (2003), Elia Maina (2004), Federico Turati (1995 Polisportiva Samurai), Flavio Vermi (2002), Stefano Zani (2001).
Attaccanti Cristian Beltrami (1981, Polisportiva Samurai), Federico Bontempi (1996), Filippo Ferrari (2003), Francesco Lapini (2005).
Presidente Stefano Pedersini
Allenatore Matteo Libretti