Calcio, basket, rugby, ciclismo: weekend di grande sport

Fine settimana intenso per gli appassionati bresciani di sport. A partire dal calcio, visto che dopo il turno per gli impegni delle nazionali tornano i campionati di serie A e B.

Nel torneo cadetto il Brescia, in testa alla classifica con 6 punti dopo due gare, rende visita sabato alle 14 all'Alessandria. Si gioca allo storico Moccagatta, con Pippo Inzaghi che ha ampia scelta su chi mettere in campo.

In serie C la FeralpiSalò sarà impegnata domenica alle 20.30 al Turina contro il Mantova; una sorta di derby per l'undici allenato da Vecchi che vuole confermarsi dopo la vittoria contro il Seregno.

In serie D amichevoli per Franciacorta e Desenzano Calvina, mentre per quanto riguarda i dilettanti è in calendario la seconda giornata di Coppa Lombaria dall'Eccellenza fino alla Terza categoria.

Parte domenica anche il campionato femminile di serie B, che vede ai nastri di partenza Brescia e Cortefranca; le prime saranno impegnate contro il Ravenna, le seconde affronteranno la Roma Fc

Nel basket scende in campo sabato alle 20 la Germani Pallacanestro Brescia, che al PalaLeonessa ospita Napoli per la terza giornata della Supercoppa. Gara ininfluente ai fini della classifica, visto che la doppia sconfitta con Treviso ha sancito l'artimetica eliminazione. Il successo servirebbe quindi per il morale del quintetto di Magro.

Inizia invece il cammino in Supercoppa di basket di serie A2 e B per Agribertocchi Orzinuovi e Virtus Lumezzane, impegnate rispettivamente domenica e sabato.

Coppa Italia invece nel rugby per Transvecta Calvisano, che nella prima uscita ufficiale della stagione sarà impegnato sabato contro la Lazio.

Chiusura domenica con gli Europei di ciclismo: a Trento il bresciano Sonny Colbrelli è l'uomo di punta dell'Italia di Davide Cassani. Dopo aver conquistato la maglia tricolore e nello scorso settimana il Giro del Benelux, il corridore di Casto punta adesso al titolo continentale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it