Il calcio bresciano riparte: le foto dai campi di gioco

Il calcio dilettanti è ripartito: dall’Eccellenza alla Terza categoria sono 103 le formazioni bresciane scese oggi in campo, in 58 partite disputate quasi tutte alle 17.

Nel complesso per la nostra provincia hanno giocato 15 squadre in Coppa Italia, tra Eccellenza e Promozione, con 6 derby e 7 formazioni a riposo, ma interessate dai risultati di oggi pomeriggio; in Coppa Lombardia invece, ossia dalla Prima alla Terza categoria, sono addirittura 88 le nostre formazioni scese in campo, per un totale di 41 derby, in questo caso senza alcun turno di riposo, dato che dalla formula del triangolare si passa al quadrangolare. Sono 58 le partite che hanno visto impegnate almeno una bresciana oggi.

Vi proponiamo le foto più belle da quattro campi della provincia firmate dall'agenzia NewReporter.

Coppa Italia Eccellenza: Prevalle-Vobarno 3-1



Coppa Italia Promozione: La Sportiva Ome-Ospitaletto 1-2



Coppa Lombardia Prima categoria: Roncadelle-Urago Mella 2-1



Coppa Lombardia Seconda categoria: Sirmione Rovizza-Virtus Feralpi Lonato 1-1



