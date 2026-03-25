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Serie C, nell’anticipo della 30esima giornata crolla Manerbio

Tommaso Olivari
Ottime, ancora una volta, le prove di Feraboli, Orlandi e Prestini, ma Bottanuco si scatena: si chiude una stagione complicata per i bassaioli
Moreno, coach di Manerbio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Moreno, coach di Manerbio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
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Nell’anticipo dell’ultima giornata di serie C, Manerbio crolla in casa contro Bottanuco e chiude con una sconfitta una stagione complicata (86-74). I bassaioli, complici quattro stop nelle ultime cinque gare, avevano già abbandonato nella scorsa giornata la corsa ai play-off in favore di San Pio. I Lupi, nonostante una stagione particolarmente sottotono, sono comunque riusciti a centrare la salvezza diretta. Nella prima frazione i padroni si portano in vantaggio grazie alle giocate di Prestini (24-22). Nei successivi 10’ la truppa di coach Moreno incrementa ulteriormente il divario, chiudendo al 20’ sopra di cinque lunghezze. Al rientro, però, Bottanuco si scatena, vola in vantaggio con un break di 23-10 e dimostra ancora una volta di meritare la vetta della classifica. Nell’ultima frazione Manerbio non molla, ma arriva comunque un ko che chiude una stagione difficile. Ottime, ancora una volta, le prove di Feraboli (18 punti), Orlandi (16) e Prestini (14).

Classifica

Bottanuco 52 p.ti; Casalasco 46; Ospitaletto 44; Mazzano 42; Gorgonzola 40; Gussago, Viadana e San Pio 32; Manerbio 28; Seriana 24; Pisogne, Verolanuova e Busnago 18; Calolzio e Cernusco 14; Gorle 12 (* una partita in più).

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