Leonessa Brescia, buona la prima in casa: Agrigento sconfitto 85-71

L’A2A Leonessa Brescia batte Agrigento 85-71 al PalaLeonessa nella seconda giornata del girone A di serie B Nazionale. Con questo successo i biancoblù restano in testa a punteggio pieno. In svantaggio solo alla fine del primo quarto, la squadra di Calvani va in crescendo e poi controlla la gara.
Il miglior realizzatore della gara è Lombardi con 18 punti. Per Brescia, in doppia cifra, anche Burns con 13 è Da Ros con 11, come Klanjscek. Dieci per Bazan.
La vittoria è stata celebrata da circa 3.000 tifosi, che hanno dato grande calore all’esordio casalingo del nuovo corso.