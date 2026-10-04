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Leonessa Brescia, buona la prima in casa: Agrigento sconfitto 85-71

In svantaggio solo alla fine del primo quarto, la squadra di Calvani va in crescendo e poi controlla la gara, festeggiando davanti a circa 3.000 tifosi
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Gli scatti di Leonessa Brescia-Agrigento
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Gli scatti di Leonessa Brescia-Agrigento

L’A2A Leonessa Brescia batte Agrigento 85-71 al PalaLeonessa nella seconda giornata del girone A di serie B Nazionale. Con questo successo i biancoblù restano in testa a punteggio pieno. In svantaggio solo alla fine del primo quarto, la squadra di Calvani va in crescendo e poi controlla la gara.

Il miglior realizzatore della gara è Lombardi con 18 punti. Per Brescia, in doppia cifra, anche Burns con 13 è Da Ros con 11, come Klanjscek. Dieci per Bazan.

La vittoria è stata celebrata da circa 3.000 tifosi, che hanno dato grande calore all’esordio casalingo del nuovo corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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A2A Leonessa BresciaAgrigento BasketBrescia
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