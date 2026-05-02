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Serie B interregionale, Gardone vince gara-1 della semifinale play out

I valtrumplini se la giocano per restare nella categoria: contro Derthona dominano 74-65 e compiono un passo verso la salvezza
Alessia Tagliabue
Cravedi, top scorer di Gardone
Cravedi, top scorer di Gardone

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