Serie B interregionale, Gardone vince gara-1 della semifinale play out
I valtrumplini se la giocano per restare nella categoria: contro Derthona dominano 74-65 e compiono un passo verso la salvezza
Alessia Tagliabue
Cravedi, top scorer di Gardone
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