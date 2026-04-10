Serie B interregionale, Gardone crolla: playout sempre più vicini

La notte si fa sempre più buia, e ormai il passaggio dai playout sembra farsi più che obbligato: in terra bolognese Gardone crolla 72-64 in un ultimo quarto da dimenticare, incassa la quarta sconfitta di fila e rimane in terzultima posizione a 16 punti. Non bastano i 30 punti di uno strepitoso Cravedi, ultimo a cadere dei suoi insieme a Paci (14): i ragazzi di Sguaizer peccano soprattutto dalla lunetta, mettendo a referto un 42% (5\12), contro il 67% dei locali.

La gara si muove sui binari dell’equilibrio per i primi 30’, in un alternarsi di sorpassi che vede chiudersi in pareggio sia il primo che il secondo quarto: a fine terzo i biancoblù guidano anche di un punto. È l’ultimo giro di boa a pesare sulle sorti della gara in maniera determinante: Castel San Pietro riacciuffa la gara, sorpassa, e Gardone fallisce l’ennesima remuntada della gara. I biancoblù rosicchiano il gap con Cravedi fino al 62-63 a 3’ dalla fine: Tonut sbaglia dall’arco e agli ospiti manca il colpo di reni decisivo. I valtrumplini crollano mentalmente e i locali dilagano indisturbati fino alla serena finale. La classifica ora si fa quindi davvero difficile: servirà una reazione d’orgoglio domenica nella trasferta in casa della Virtus Padova.

Il tabellino

Castel San Pietro 72

Gardonese 64

Castel San Pietro: Carpani 11, Avoni ne, Mengozzi, Castellari ne, Franceschi 9, Grotti 11, Beck 16, Torri, Galletti 9, Vigori 16, Garuti. Allenatore: Carretto.

Pall. Gardonese: Franchi ne, Acuña, Cravedi 30, Santi, Tonut 5, Lui 6, Amo 5, Basso ne, Giannozzi 4, Sambrici, Paci 14. Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Tramontini e Zanelli.

Parziali: 15-15, 33-33, 49-50.