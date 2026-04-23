Basket, B Interregionale: ultima di regular season per Iseo e Gardone

Tra chi cercherà di dare tutto per trovare la salvezza e chi dovrà solo raccogliere le energie per affrontare i play out questo sabato accoglie l’ultima giornata di regular season di serie B Interregionale per Iseo e Gardonese. I sebini scenderanno in campo alle 18 sul parquet di Reggio Emilia per cercare di strappare la permanenza in categoria senza patemi, mentre alle 21 i valtrumplini, ormai certi dell’accesso ai play out, accolgono in casa Romano.

Tutto aperto

I ragazzi di Perucchetti sono al momento undicesimi a quota ventidue punti: gli stessi di Montebelluna, al momento salva, e della Jadran Trieste, ai play out insieme ai sebini, alla Gardonese e a Castel San Pietro. Con tre squadre a 22 punti (e la Virtus Padova, anche lei in zona salvezza, a 24) per i sebini può potenzialmente ancora tutto succedere. Contro di loro, i gialloblù troveranno Reggio Emilia: ultima ora come ora delle ammesse alla fase play off, ma non ancora matematicamente sicura di prendervi parte, anche per lei non si tratterà di una gara come le altre ma sarà necessario fare punti.

Perucchetti, coach di Iseo - Foto Nicola Agostini

Gardone certa del proprio destino

Diversa la situazione per la Gardonese, ormai aritmeticamente sicura di finire ai play out. Con Carrè già retrocessa in Serie C e Jadran e Iseo a cercare di salvarsi sono solo i valtrumplini e Castel San Pietro ad essere sicuri del loro destino in post season. Le quattro formazioni del girone delle bresciane, inserite nella Fip Emilia Romagna, si scontreranno poi ad incrocio contro quelle del girone lombardo.

Serie C

In serie C via a gara-1 delle semifinali play off per Ospitaletto e Mazzano: i ragazzi di coach Rossi sono attesi a Casalasco domenica alle 18, mentre quelli di coach Lorusso se la vedranno in casa di Bottanuco sabato alle 20.30. Ultima chance di restare in categoria per Pisogne, che sabato in casa alle 18.30 aspetta Gorle per la serie salvezza.