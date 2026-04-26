Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, B femminile: Pontevico si assicura la salvezza

Francesco Venturini
Le bresciane si impongono 66-58 sul parquet di Robbiano, vincono anche gara-2 e mettono fine alla serie
Daniela Doldi, coach di Pontevico - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Daniela Doldi, coach di Pontevico - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Pontevico chiude i conti e conquista la salvezza. Le bresciane si impongono 66-58 sul parquet di Robbiano, vincono anche gara-2 e mettono fine alla serie, assicurandosi la permanenza in Serie B anche per la prossima stagione. Decisive le prestazioni di De Cristofaro e Bernardelli, entrambe a quota 17 punti. Fondamentale anche il contributo di Bevolo e Scarsi, in doppia cifra rispettivamente con 11 e 10 punti. Per Robbiano la miglior realizzatrice è Marra con 16 punti, seguita da Sansoterra a quota 12.

Il match

La gara resta in equilibrio per lunghi tratti e si decide nella ripresa. Dopo un primo tempo combattuto, con Pontevico sotto di un possesso alla prima sirena ma capace di impattare sul 37-37 all’intervallo lungo, le bresciane cambiano marcia al rientro dagli spogliatoi. Bernardelli e Scarsi (7 e 5 punti nel terzo periodo) trascinano il gruppo di Doldi, supportate dalla tripla di De Cristofaro e dai canestri di Bevolo, che valgono il +4 a 10 minuti dalla fine.

Nel finale le percentuali si abbassano su entrambi i fronti, ma Pontevico si dimostra più lucida. Germani riporta Robbiano sul -2 a 4’39” dalla sirena, ma le bassaiole non si scompongono e rispondono con due triple consecutive firmate De Cristofaro e Di Giorgio, che indirizzano definitivamente il match. Dopo il canestro di Foschini, è ancora Di Giorgio a mettere il sigillo sulla partita con i punti del definitivo 66-58, che valgono la salvezza.

Il tabellino

Robbiano-Pontevico 58-66

Basket Robbiano: Germani 4, Raffaelli ne, Spreafico 6, Barlassina, Beccaria 8, Foschini 4, Marra 16, Ziccardi ne, Salvioni ne, Sansoterra 12, Sforza 6, Galli 2. All.:Canosa.

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 8, Bevolo 11, De Cristofaro 17, Bernardelli 17, Scarsi 10, Moreni 3, Adami ne, Faroni, Zamboni, Morellato ne, Rossini ne. All.: Doldi

Note: parziali 16-14, 37-37, 51-55.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Pontevico Basket Femminileserie B femminile
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario