Basket, B femminile: Pontevico si assicura la salvezza

Pontevico chiude i conti e conquista la salvezza. Le bresciane si impongono 66-58 sul parquet di Robbiano, vincono anche gara-2 e mettono fine alla serie, assicurandosi la permanenza in Serie B anche per la prossima stagione. Decisive le prestazioni di De Cristofaro e Bernardelli, entrambe a quota 17 punti. Fondamentale anche il contributo di Bevolo e Scarsi, in doppia cifra rispettivamente con 11 e 10 punti. Per Robbiano la miglior realizzatrice è Marra con 16 punti, seguita da Sansoterra a quota 12.

Il match

La gara resta in equilibrio per lunghi tratti e si decide nella ripresa. Dopo un primo tempo combattuto, con Pontevico sotto di un possesso alla prima sirena ma capace di impattare sul 37-37 all’intervallo lungo, le bresciane cambiano marcia al rientro dagli spogliatoi. Bernardelli e Scarsi (7 e 5 punti nel terzo periodo) trascinano il gruppo di Doldi, supportate dalla tripla di De Cristofaro e dai canestri di Bevolo, che valgono il +4 a 10 minuti dalla fine.

Nel finale le percentuali si abbassano su entrambi i fronti, ma Pontevico si dimostra più lucida. Germani riporta Robbiano sul -2 a 4’39” dalla sirena, ma le bassaiole non si scompongono e rispondono con due triple consecutive firmate De Cristofaro e Di Giorgio, che indirizzano definitivamente il match. Dopo il canestro di Foschini, è ancora Di Giorgio a mettere il sigillo sulla partita con i punti del definitivo 66-58, che valgono la salvezza.

Il tabellino

Robbiano-Pontevico 58-66

Basket Robbiano: Germani 4, Raffaelli ne, Spreafico 6, Barlassina, Beccaria 8, Foschini 4, Marra 16, Ziccardi ne, Salvioni ne, Sansoterra 12, Sforza 6, Galli 2. All.:Canosa.

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 8, Bevolo 11, De Cristofaro 17, Bernardelli 17, Scarsi 10, Moreni 3, Adami ne, Faroni, Zamboni, Morellato ne, Rossini ne. All.: Doldi

Note: parziali 16-14, 37-37, 51-55.